Les CFF doivent trouver un nouveau patron

On ne l’avait jamais vue comme ça. D’ordinaire très en retrait, la présidente du conseil d’administration des CFF, Monika Ribar, a fait parler ses tripes mercredi à Berne. Alors que l’ex-régie fédérale connaît des heures tourmentées, l’annonce du retrait de son directeur, Andreas Meyer, pour fin 2020 n’était pas une mince affaire. Monika Ribar y a mis les formes et même davantage: «Andreas Meyer mérite un énorme merci. Je ne connais personne qui s’est autant engagé pour son entreprise que lui. Et il n’y a pas de poste comparable à celui de directeur des CFF. Il n’existe même aucune entreprise semblable dans ce pays, qui marque autant de son empreinte le service public.» Une entreprise qui appartient aux Suisses, mais qui change, a-t-elle souligné.

Des louanges qui résonnent dans un contexte particulier. Après treize ans à la tête des CFF, Andreas Meyer annonce son départ dans une séquence de polémiques. En juin, la publication de son salaire 2018 – 1,2 million de francs pour une année marquée par des retards dans les livraisons des trains Bombardier – a été qualifiée d’obscène par certains élus fédéraux. S’est ensuivi un été surchargé pour le personnel des CFF comme pour les clients, avec notamment les trains supplémentaires pour la Fête des Vignerons. Puis le tragique accident survenu à Baden (AG): un employé de l’ex-régie est mort début août, pris dans une porte défectueuse. Mais Monika Ribar a été ferme sur ce point: «Cette annonce n’a rien à voir avec les événements de ces dernières semaines, en particulier l’accident mortel de Baden. Toute spéculation serait fausse. Et pour cause: Andreas Meyer nous a annoncé son départ ce printemps.»

La conseillère fédérale de tutelle des CFF, Simonetta Sommaruga, confirme le calendrier. «Andreas Meyer m’a informée au printemps de son intention de se retirer d’ici fin 2020», indique-t-elle. C’était avant la décision du Conseil fédéral de limiter le salaire du futur boss, sur proposition de la socialiste. Cette dernière, bonne joueuse, ajoute: «Les mérites d’Andreas Meyer sont énormes. Il a modernisé les CFF, veillé à ce qu’on octroie plus de moyens financiers à l’entretien du réseau, et a étendu l’offre sans augmenter les prix.»

Partir avant 60 ans

Le Bâlois a beau rougir en écoutant les louanges, il n’est pas dupe. «J’entends aussi parfois des choses qui ne me font pas plaisir. Mais aux CFF, on ne cherche pas un capitaine de beau temps. Il y a toujours quelque chose à régler.»

Si ce ne sont pas les derniers événements qui le font démissionner, pourquoi partir maintenant? Son récent congé sabbatique, très critiqué à l’interne, ne l’a-t-il pas remotivé? «J’ai connu trois conseillers fédéraux et trois présidents du conseil d’administration. À un moment, on se dit qu’il est temps de partir», explique le Bâlois, en précisant qu’il voulait aussi embrasser un nouveau défi professionnel avant ses 60 ans. «Je ne vais pas seulement faire mon jardin ou me reposer. J’ai des mandats pour des conseils d’administration en discussion et encore d’autres projets. J’aimerais aider mon ami Jörg Pelzer, médecin à Delémont, à financer un hôpital en Éthiopie. Je vais essayer de mobiliser des fonds pour cette personnalité que j’admire.»

Quand on lui demande les moments forts qu’il retiendra de ses treize ans à la tête des CFF, il semble s’offusquer d’un enterrement précoce. «Ce n’est pas le moment de faire le bilan. Je reste encore quelques mois.» Mais il fait néanmoins la liste de ses fiertés: avoir stoppé la hausse automatique des prix, avoir assaini CFF Cargo, CFF Immobilier, ainsi que la caisse de pensions du personnel. Et il rappelle aussi qu’il restera le patron qui a lancé la première application digitale des CFF. «C’était en 2008!» Un autre monde.

Le moment précis du départ d’Andreas Meyer interviendra en fonction des disponibilités de son successeur. Avant de vider son bureau, il lui reste des dossiers épineux à régler. Par rapport aux portes défectueuses, il s’agit d’identifier précisément ce qui n’a pas fonctionné. La mise en service des nouveaux trains à deux étages de Bombardier reste quant à elle attendue «le plus vite possible», selon la communication officielle.

Nouvelles réductions de prix

Au chapitre des réjouissances, le directeur sur le départ a pu annoncer de nouvelles réductions de prix pour 60 millions de francs. Les titulaires d’un abonnement général 2e classe recevront 50 francs, 100 francs pour les abonnés 1re classe. Le montant affecté aux billets dégriffés augmentera de 20 millions. Huit millions de plus iront à la propreté des trains. Le personnel recevra deux jours de vacances ou 800 francs de prime «en guise de remerciement». Et Andreas Meyer devrait encore couper au moins un ruban rouge avant de partir. Le Léman Express, qui reliera l’arc lémanique à la France voisine, sera mis à l’horaire en décembre. «Il y a encore des problèmes à régler. Mais nous sommes confiants, nous allons y arriver», affirme-t-il.