Les CFF promettent un accès gratuit à Internet

Surfer sur le Web sans débourser un centime sera bientôt possible dans les trains CFF. La présidente de l’ex-régie fédérale, Monika Ribar, l’annonçait brièvement mardi dans la «NZZ». «Au second semestre de 2018, nous informerons nos clients sur la manière dont ils peuvent accéder gratuitement à Internet.» Le service de presse ne livre pas plus de détails.

L’annonce surprend. Il y a deux semaines encore, l’entreprise assurait au «Matin Dimanche» qu’offrir le wi-fi lui coûterait trop cher. Elle disait miser sur l’amélioration de la qualité du réseau pour les personnes possédant un smartphone connecté. Une stratégie très critiquée, alors que Car Postal et des compagnies ferroviaires étrangères proposent un accès gratuit. «Nous avons reconnu le besoin», concède Monika Ribar.

La Fédération romande des consommateurs dit sa surprise, après s’être heurtée aux refus répétés de l’entreprise d’installer le wi-fi gratuit. «Si ça se confirme, ce serait réjouissant», réagit Robin Eymann, responsable politique économique. (24 heures)