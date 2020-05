Les CFF redoublent d'effort pour le nettoyage

Dans l'optique de la reprise à la quasi-normale de l'horaire lundi, les CFF montent en puissance dans le nettoyage des trains et des gares. Des bouteilles avec de la lotion hydroalcoolique seront disposées aux entrées des grandes gares. Dans celles-ci, les clients pourront en outre utiliser les toilettes gratuitement.

Les équipes de nettoyage sont fortement mobilisées pour renforcer la désinfection des surfaces de contact, a indiqué dimanche à Keystone-ATS Frédéric Revaz, porte-parole des CFF. En gare, cela concerne les accoudoirs, les mains courantes et les automates, notamment. Elles seront nettoyées six fois par jour au lieu de trois auparavant.

Le nettoyage des trains est aussi renforcé. Les surfaces de contact (poignées, boutons, mains courantes, WC, etc.) y seront nettoyées jusqu'à six fois par jour. Les «à fond» seront réalisés durant la nuit, avec, en plus du nettoyage des surfaces de contact, la désinfection des sols et des fenêtres. Enfin, le nettoyage le plus intensif aura lieu une fois par semaine, avec la désinfection de l'intérieur et de l'extérieur du train.

Nettoyage: mille employés

Rien que pour les trains, ce ne sont pas moins de 1000 employés qui seront en action dans toute la Suisse. Le nettoyage des trains en cours de route est également intensifié, avec désormais 25 lignes de trains qui bénéficieront d'un nettoyage en cours d'exploitation.

Enfin, les masques d'hygiène sont en vente dans différents commerces en gare, notamment dans les kiosques, les pharmacies et les supermarchés. Il sera aussi possible d'en acheter dans les distributeurs Selecta.

Lien: Sept conseils pour les déplacements en période de coronavirus? (ats/nxp)