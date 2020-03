Les CFF remboursent les billets pour l'Italie

A la suite des importantes restrictions de transport mises en place par les autorités italiennes en raison du coronavirus, les CFF réduisent eux aussi l'offre à destination de l'Italie dans le cadre des liaisons EuroCity opérées conjointement avec Trenitalia. Plusieurs lignes transalpines sont raccourcies ou supprimées et plus aucune réservation transfrontalière n'est possible.

Par ailleurs, tous les détenteurs de billets à destination de l'Italie avec une date de voyage allant jusqu'au 30 avril peuvent se les faire rembourser auprès des CFF, avant le départ.