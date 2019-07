Les CFF vendent leurs vieux trains sur internet

Sur le site SBBresale.ch, il est possible d'acheter des locomotives, des voitures-pilotes, des rails et des aiguillages, indique la SonntagsBlick dans sa livraison du jour.

Pour un million de francs, il est possible d'acquérir un train d'extinction et de sauvetage. Pour un aiguillage, les prix commencent à 25'000 francs. Plusieurs pièces ont déjà été vendues. L'assortiment, encore restreint, va être rapidement agrandi. «Nous voulons fonctionner de façon encore plus durable et, si possible, donner une seconde vie aux véhicules et aux installations», explique un porte-parole des CFF.

On espère que la nouvelle plateforme permettra de réutiliser plus de produits qu'auparavant. «Outre la composante écologique, il y en a aussi une économique: si nous pouvons vendre plus de produits, le budget des CFF s'en trouvera allégé». Pas besoin d'être une compagnie ferroviaire pour s'acheter un train, tout un chacun peut le faire.