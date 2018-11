Les CFF vont centraliser 400 emplois

La réorganisation annoncée par les CFF en mai se concrétise. L'ex-régie fédérale va centraliser 400 emplois, une décision accueillie avec scepticisme par les syndicats.

Ces changements obligeront 400 travailleurs à changer de place de travail, ont indiqué les CFF mercredi dans un communiqué. L'ex-régie souligne qu'aucun emploi ne sera supprimé.

Le programme «CFFagiles2020» vise à repositionner la division Voyageurs davantage en adéquation avec le marché et à regrouper certaines activités de production ferroviaire. Celles-ci se dérouleront prioritairement sur les sites de Lausanne, Olten (SO), Zurich-Aéroport et Pollegio (TI).

Les syndicats critiquent cette centralisation. Les CFF prennent le risque de se mettre un autogoal, considère le syndicat du personnel des transports (SEV). Cette décision va à l'encontre de l'objectif d'améliorer la qualité. Quant au syndicat transfair, il exige que de bonnes conditions soient créées dans le nouveau lieu de travail pour les employés concernés. (ats/nxp)