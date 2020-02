Les CFF vont moderniser 44 trains ICN

Les CFF vont complètement rénover 44 trains InterCity pendulaires (ICN), après six millions de kilomètres parcourus chacun. Les travaux sont devisés à plus de 400 millions de francs.

Il s'agira de la modernisation la plus importante dans l'histoire du trafic grandes lignes des CFF, indique la compagnie vendredi dans un communiqué. Les travaux auront lieu entre 2021 et 2029 aux ateliers d'Yverdon-les-Bains (VD) et occuperont quelques 110 employés. Les premiers prototypes devraient être prêts fin 2022.

Les 44 trains ICN atteignent la moitié de leur cycle de vie. Les CFF veulent donc les rafraîchir pour permettre leur exploitation pendant encore vingt ans. La rénovation prévoit d'améliorer le confort des passagers, que ce soit au niveau du design intérieur, de la réception mobile ou du système d'information à la clientèle.

Prises électriques intégrées

Concrètement, l'habitacle bénéficiera d'un concept d'éclairage repensé, de nouveaux rembourrages des sièges, de nouvelles moquettes, de tablettes avec prises électriques intégrées, d'une revalorisation du restaurant, ainsi que d'un réaménagement de l'espace familles.

Les tables de l'espace affaires seront également remplacées. Les CFF reprendront de nombreux éléments du parc de véhicules IC2000, en cours de renouvellement depuis quelques mois.

Enfin, l'installation de vitres perforées au laser va permettre d'améliorer la réception mobile. La réservation des places sera affichée de manière électronique et le système d'information à la clientèle sera remanié. Là où ce sera possible et nécessaire, les CFF adapteront les véhicules pour se conformer à la loi sur l'égalité pour les handicapés.

Achetés entre 1999 et 2005

Les 44 ICN ont été achetés entre 1999 et 2005. Ils sont actuellement utilisés essentiellement sur les lignes Genève-Aéroport-Bienne-Bâle-St-Gall et sur l'axe nord-sud.

Avec l'introduction des nouveaux trains Giruno au Gothard, les CFF utiliseront les ICN pour relier les lignes du pied du Jura et la Suisse orientale. Leur retrait progressif interviendra de 2036 à 2043. (ats/nxp)