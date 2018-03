Les Fêtes de Genève dureront 11 jours sans subventions directes

C'est une première défaite aux urnes pour Jean Barth. Son initiative pour des Fêtes plus courtes et plus conviviales est nettement rejetée, à 54,49 %. Elle proposait de réduire les Fêtes de Genève à sept jours, de déplacer les forains majoritairement à Plainpalais, et que le concept soit agréé par un comité désigné par la Ville. En revanche le contreprojet défendu par les autorités municipales est accepté à 54,39 %. Il ancre des Fêtes d'une durée de 11 jours qui devront s'autofinancer. «Un score étonnamment bon dans ce contexte chaotique», relève Sami Kanaan, magistrat en charge de la culture et du sport.

« Ce n’est pas totalement une défaite, commente Jean Barth, à chaud. La première victoire a été de permettre aux citoyens de faire un choix». Le résultat traduit-il une initiative trop restrictive? «Je ne pense pas qu’elle l’était car à l’époque les Fêtes duraient deux jours». Jean Barth estime ne pas avoir convaincu car on l'a«accusé de vouloir supprimer les Fêtes, ce qui n'est pas le cas». Ensemble à gauche, le seul parti qui soutenait l'initiative, regrette le résultat. « Toutefois, au vu des derniers développements (fiascos financiers, annulation de l’édition 2018, etc.), nous pensons que la demande de retirer la responsabilité de la gestion du projet des mains de Genève Tourisme reste tout à fait d’actualité. Les 45.6% de citoyen·ne·s qui se sont exprimés en faveur de l’initiative ont montré que le concept démesuré qui a prévalu jusqu’ici a fait son temps.»

Genève Tourisme ne souhaite pas commenter les résultats de la votation, elle indique simplement en «prendre acte». La fondation n'avait déjà pas donné de consigne de vote. «On va en discuter et voir ce que l'on peut faire, indique seulement leur porte-parole Lucie Gerber. On attend aussi les résultats des états généraux du tourisme. » Ils se tiendront le 15 mai.

Le vote a de premières conséquences financières, comme l'a rappelé le magistrat en charge de l'environnement urbain, Guillaume Barazzone, lors d'une conférence de presse : «la manifestation ne pourra pas être subventionnée. Il faudra tenir compte de ce signal populaire lors des états généraux du tourisme». «La discussion ne doit pas se limiter aux Fêtes de Genève, le domaine public peut être le levier de concepts nouveaux.»

D'ailleurs pour l'été 2018, il annonce une animation éphémère «de type l'Escale (ndlr: événement sur le quai marchand du Mont-Blanc en 2016), sous une autre forme esthétique mais l'esprit sera maintenu». L'événement dont les détails seront dévoilés ultérieurement se tiendra du 29 juin au 2 septembre. Par ailleurs les forains ont déposé une demande pour s'installer de manière indépendante quelques jours avant les feux. «On est super heureux que l'initiative ne soit pas passée, réagit Willy Bourquin, doyen des forains de Genève. Notre profession était en péril. Je rappelle qu'on a toujours respecté les horaires de fermeture.»

Du côté des partis qui soutenaient le contre-projet, Olivier Gurtner, conseiller municipal socialiste, a la victoire modeste: «Je commence par dire bravo à l'initiative d'avoir soulevé un certain nombre de questions. Le peuple a choisi le compromis proposé par les autorités, c'est un bon rappel à l'ordre et un bon message pour Pierre Maudet (ndlr: le ministre de tutelle du tourisme), qui estimait que le vote était devenu inutile. » (Ce dernier «ne se prononce pas sur le résultat d'une votation municipale».)

Selon un communiqué de l'UDC, le contre-projet était «à l’évidence, la solution la plus équitable possible. D’une part, la durée des fêtes doit permettre aux commerçants de rentabiliser leur emplacement (...) D’autre part, la charge financière de l’organisation sera supportée par la Fondation Genève Tourisme & Congrès. Sans oublier le confort des habitants des Eaux-Vives.» Rien n'est dit sur ceux des Pâquis et de Plainpalais... Le PDC, par la voix de son chef de groupe Alain de Kalbermatten, est «extrêmement satisfait de ce message de vie, les Genevois ont encore envie d'animation. On a posé un cadre, maintenant c'est à Genève Tourisme de se retrousser les manches.» Jean-Philippe Haas, conseiller municipal MCG, en profite pour souligner «les contrevérités de Jean Barth et l'amalgame sur les nuisances générées par toutes les manifestations autour de la rade, et pas seulement les Fêtes de Genève.»

Enfin deux partis soutenaient le double non. Pour Sophie Courvoisier, conseillère municipale PLR, le succès du contreprojet «est un moindre mal. On craignait le passage de l'initiative. Evidemment on est déçus car on pense que des Fêtes sur 11 jours, ce n'est pas viable économiquement.» De son côté, Marjorie de Chastonay, présidente de la Section Ville de Genève des Verts, comprend que les Genevois aient sécurisé des Fêtes à 11 jours, «mais on voulait en profiter pour ouvrir le débat, car le contre-projet n'est pas idéal, notamment en termes d'accessibilité au domaine public.»

«Je ne voulais pas supprimer les Fêtes»

Jean Barth est arrivé seul à l’Hôtel de Ville dimanche. En raison d’un problème technique lié au site de l’État, il a appris l’échec de son initiative quelques minutes après midi. Réaction à chaud.

C’est la première fois que vous êtes défait dans les urnes…

Défait, pas totalement. Ma première victoire est celle obtenue à l’été 2015, quand j’ai réuni assez de signatures pour permettre aux citoyens de faire un choix. Évidemment, j’aurais préféré une autre issue.

Votre initiative était-elle trop restrictive pour l’emporter?

Non, je ne pense pas. À l’époque, les Fêtes de Genève duraient deux ou trois jours, et elles étaient rentables.

Alors, comment expliquez-vous ce résultat négatif?

Durant la campagne, on m’a accusé de vouloir supprimer les Fêtes. ce n’est pas le cas! Sinon, je l’aurais mis noir sur blanc dans l’initiative. Je voulais simplement les raccourcir. Cela a été mal compris.

Qu’attendez-vous à présent des autorités?

Pas grand-chose, car il n’y a pas de reprise en main publique prévue dans le contreprojet. Reste à espérer qu’elles feront plus attention aux nuisances. Genève Tourisme a fait montre de son incompétence sur ce point ces dernières années.

Et si ce n’est pas le cas, reviendrez-vous à la charge?

Si, dans le futur, il n’y a aucun changement, oui, probablement. Mais pour moi, ce sujet est clos pour au moins quelques années. J’espère que la population sera satisfaite. Je suis étonné de voir le débat que les Fêtes ont suscité: il y a des thèmes plus importants sur lesquels se mobiliser.

Pensez-vous à l’initiative que vous envisagez pour lutter contre la densification?

Oui, je vais suivre attentivement les résultats des trois votations sur ce thème. Mais je tiens à préciser que mon projet d’initiative «500 000 (ndlr: habitants), c’est bien assez» n’en est qu’au stade de l’ébauche.

Propos recueillis par S.S. (24 heures)