Les Jeunes Verts élisent leurs coprésidents

Plus de 150 membres de jeunes Verts suisses ont élu leurs deux nouveaux coprésidents lors de l'assemblée des délégués samedi à Aarau: Julia Küng (ZG), 19 ans et Oleg Gafner (VD), 18 ans. Ils ont encore adopté le programme de leur parti et défendu l'initiative pour des logements plus abordables en campant.

La nouvelle coprésidente Julia Küng s'est impliquée dans la grève climatique et la grève des femmes à Zoug aux côtés des Jeunes Verts. Pour elle, son parti signifie: écologiste, solidaire, anticapitaliste, féministe et démocratique. «Je me bats pour ça et je suis prête à m'investir», explique la jeune femme dans un communiqué.

Oleg Gafner est lui aussi motivé pour pousser les Jeunes Verts encore plus loin. Il s'est engagé dès l'âge de 14 ans chez les Jeunes Verts. En tant qu'ancien coprésident du Jeunes Verts vaudois et membre du comité des Jeunes Verts suisses, il peut déjà s'appuyer sur une belle expérience.

«Un autre monde est possible»

Les Jeunes Verts ont adopté le programme de leur parti. Ils réclament une Suisse climatiquement neutre d'ici 2030, le dépassement du capitalisme, une agriculture 100% biologique et l'interdiction de l'agriculture industrielle.

Les Jeunes Verts ont campé à Aarau dans plus de 20 tentes pour inciter les Suisses à aller voter le 9 février en faveur de l'initiative populaire de l'ASLOCA pour des logements abordables. Les logements deviennent de plus en plus chers et il est difficile pour les personnes à faible revenu de trouver des appartements à des prix abordables, en particulier les familles en ville, estiment-ils. (ats/nxp)