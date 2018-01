Les Neuchâtelois du haut et du bas fusionnent sur le papier

Pour Neuchâtel, c’est une révolution. Les journaux du Haut et du Bas du canton, L’Impartial et L’Express, laissent la place à une édition unique. Le premier numéro d’Arc­Info paraît ce mardi. Même si les noms historiques gardent une place en une, la presse écrite neuchâteloise achève ainsi son rapprochement entre montagnes et littoral. Un symbole important dans un canton où les tensions restent fortes.

La publicité diffusée dans les quotidiens avant le jour J donne le ton. Le slogan: «Plus de Haut, ni de Bas, juste du relief». La volonté est de contribuer à une meilleure compréhension des deux régions. «On ne pourra pas dire qu’un journal a écrit quelque chose, et l’autre autre chose», commente le rédacteur en chef, Stéphane Devaux. Le processus était engagé depuis 1996. L’Impartial et L’Express ne proposaient déjà plus que quelques pages locales différentes. Les économies attendues avec la dernière étape? «Il n’y a pas de gain économique. Le seul avantage est que nous n’aurons plus à arrêter la rotative au milieu de la nuit», répond Jacques Matthey, directeur général de la Société neuchâteloise de presse, éditrice d’ArcInfo. La rédaction était déjà fusionnée et son organisation n’est pas modifiée.

«Enfin!»

Dans le canton, le changement est bien accueilli. «Enfin!» s’exclame Laurent Tissot, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Neuchâtel. «Il n’y avait pas de raison de maintenir deux titres dans un si petit canton.» D’origine fribourgeoise, l’historien travaille dans le Bas depuis vingt ans. «À une époque marquée par la globalisation, cette séparation entre Haut et Bas fatigue. Chacun vit sur son île. Tout le monde dit vouloir l’unité, mais ajoute dans la foulée qu’il y a des injustices… On retombe dans des ornières, une sorte de glu qui empêche d’avancer. Cela a des conséquences sur l’image du canton et sur son économie.»

L’ancien conseiller d’État Jean Studer voit lui aussi dans cette union un pragmatisme dont d’autres pourraient s’inspirer. «Cette évolution montre la nécessité de voir le monde tel qu’il est, ce que les politiciens ont souvent du mal à faire.» Certes, le canton de Neuchâtel ne connaît plus qu’une police, une compagnie de transports ou une caisse de pension de la fonction publique. «Mais il reste beaucoup à faire, notamment en termes d’infrastructures.»

Jeter des ponts

Si la tension entre Haut et Bas du canton ne date pas d’hier, elle a été exacerbée ces dernières années par plusieurs votes. On se souvient de l’échec de la liaison ferroviaire Transrun, en 2012. On rappellera les rebondissements du dossier hospitalier. Sans oublier le refus, en septembre 2017, de créer un hôtel judiciaire centralisé à La Chaux-de-Fonds.

La presse donne-t-elle le bon exemple? «Tout ce qui permet de jeter des ponts est une bonne chose», estime l’ancien conseiller national Claude Frey (PLR). Et d’espérer qu’une information commune donnera l’occasion à ceux du Bas d’aller dans le Haut, «ce que certains n’ont jamais fait». Mais il reste du travail. Par le passé, des gens du Haut ont reproché aux journaux régionaux de les désavantager, en privilégiant une vision centralisée. «La ligne a déjà changé avec l’arrivée d’une nouvelle équipe éditoriale», constate le président de La Chaux-de-Fonds, Théo Huguenin-Elie. N’empêche, il reste prudent: «La presse a un rôle à jouer dans la cohésion du canton. Mais celle-ci ne se crée pas en diffusant un seul titre. L’important, c’est le contenu et pas la forme.» (24 heures)