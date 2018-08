Les Numerik Games 2018 se réinventent

Le Numerik Games Festival se réinvente pour sa 3e édition à Yverdon-les-Bains (VD).

Pendant le festival, plus de 40 activités seront proposées, dont dix projets spécialement réalisés pour la manifestation.

Fort de l'expérience acquise lors de ses deux premières éditions, le Numerik Games Festival 2018 a été entièrement repensé. Il propose une programmation davantage tournée vers le grand public, a déclaré mercredi à Keystone-ATS, Marc Atallah, directeur de la manifestation.

L'organisation spatiale a également été revue pour un plus grand confort des visiteurs.

Elle se déploiera en cinq tentes géantes, dont l'une sera par exemple exclusivement consacrée au «gaming», une autre aux enfants.

Six catégories

Pour mieux orienter les festivaliers, les activités proposées sur le site d'Y-Parc sont classées en six catégories, toutes associées à un verbe d'action. Ainsi, «contempler» fait le lien avec des fresques numériques géantes réalisées par des artistes digitaux.

«Ecouter et réfléchir» propose des concerts de musique classique réalisés par l'Orchestre symphonique Bande-Son et la HEMU – Lausanne, ainsi que quatre conférences grand public organisées en collaboration avec l'Université de Lausanne.

«S'immerger» a trait à la réalité virtuelle, avec notamment un spectacle de danse de la Cie Gilles Jobin. «Danser» propose une soirée clubbing «Just Dance» – la première de Suisse, ainsi qu'une soirée de musique électronique.

Dans «Jouer», petits et grands pourront s'essayer à plus de 300 jeux dans une zone de 700m2. Elle présente flippers, bornes d'arcade ainsi que 15 jeux vidéo réalisés en Suisse, dont 3 spécialement créés pour le festival. Enfin, «Découvrir» propose des ateliers pour enfants et des expositions.

Une application mobile permettra aux visiteurs de découvrir toutes les propositions du festival et d'obtenir un rabais de 20% sur les entrées, a précisé Marc Atallah. www.numerik-games.ch (ats/nxp)