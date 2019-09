Les Romands pèsent de tout leur poids sur l'achat d'avions de combat

La conseillère fédérale Viola Amherd marque un point dans sa bataille du ciel. Mardi, le Conseil des États a soutenu le projet d’acquisition de nouveaux avions de combat à une majorité confortable. Le fait qu’il s’agisse désormais de renouveler l’ensemble de la flotte d’ici à la fin de 2030 – et non plus d’en remplacer seulement une partie comme en 2014 – a pesé sur le vote. À gauche, des poids lourds comme Géraldine Savary (PS/VD) ou Daniel Jositsch (PS/ZH) ont exprimé leur soutien à l’achat de nouveaux jets. Même si la manière et l’ampleur de la dépense prévue – 6 milliards de francs – suscitent des critiques.

Le président du PS, Christian Levrat (FR), a ainsi dit son scepticisme en rappelant les trois menaces principales qui pèsent sur la Suisse selon le rapport de sécurité annuel: le dérèglement climatique, la cyberguerre et le terrorisme. «Le Conseil fédéral peine à démontrer pourquoi, pour lutter contre ces risques, il est nécessaire d’acheter des avions aussi chers et aussi lourds! J’ai l’impression que la priorité devrait aller à la police du ciel avec des avions plus maniables et un investissement plus léger.» Le débat de fond s’est cependant arrêté là. Le référendum est déjà garanti. Les Verts et le Groupe pour une Suisse sans armée sont prêts à lancer la récolte de signatures. Le peuple aura donc le dernier mot sur l’enveloppe financière, avant que le gouvernement n’arrête le choix du type de l’avion.

L’appétit de l’industrie

C’est un autre point qui a enflammé les conversations: les affaires compensatoires, ou offset en anglais. Il s’agit d’un mécanisme bien particulier: on demande à celui qui nous vend un bien militaire – un char, un avion, etc. – de réinvestir en Suisse un certain montant. La tradition helvétique veut que les 100% de la valeur contractuelle de l’achat soient compensés sur plusieurs années.

Mais pour les nouveaux avions, Viola Amherd veut rompre avec cette tradition. Elle propose de compenser à hauteur de 60%. Et pour cause: «Il est incontesté qu’avec les affaires compensatoires, les prix des avions augmentent. Toutes les études le démontrent.» La conseillère fédérale évoque des surcoûts de l’ordre de 2% à 20%. Pour acheter davantage d’appareils avec l’enveloppe à disposition, la Valaisanne défend ainsi des affaires compensatoires moins élevées. Elle souhaite aussi que ces affaires soient réalisées dans des entreprises qui ont un lien direct avec la sécurité. «On ne fait pas ce projet pour la place économique suisse, mais pour la sécurité des gens. Ou alors il faut le dire clairement, mais pas l’introduire par la petite porte.»

«Nous avons ouvert la porte à l’industrie au sens large du terme, ce qui est une bonne chose. Mais ces affaires compensatoires font monter les coûts de l’avion. On pourrait envisager un taux de 80%»

Mais l’argumentaire de Viola Amherd n’a pas fait le poids face à celui de la Conférence des chefs de Département de l’économie publique de Suisse occidentale (CDEP-SO). Cette dernière craint une discrimination des entreprises romandes, si les affaires compensatoires sont limitées à 60%. Selon les observateurs avertis, seule une poignée de firmes latines pourrait alors prétendre à des contrats avec l’avionneur. La revendication de la CDEP-SO – affaires compensatoires à 100%, élargies à onze domaines sans lien direct avec la sécurité, comme l’horlogerie ou l’industrie des machines – a fini par l’emporter. Avec l’aide des ténors romands du PS, dont un Christian Levrat qui s’est adressé à la droite en habile joueur d’échecs: «Je pourrais me contenter de constater que la version du Conseil fédéral discrimine gravement la Suisse romande, que les affaires compensatoires prévues le sont presque toutes en Suisse alémanique, et considérer que cela va nous aider pour ce qui concerne le référendum. Ce n’est pas ma manière de faire de la politique, vous le savez. Je pense que si nous dépensons 6 milliards de francs pour notre défense aérienne, nous devons faire en sorte que ces 6 milliards profitent entièrement ou en partie à l’industrie suisse.» Selon lui, les surcoûts resteraient d’ailleurs inchangés, avec une compensation à 60% ou à 100%.

«Les Romands votent aussi»

Sa camarade Anita Fetz ne s’est pas gênée de lui rentrer dans le lard, rappelant qu’officiellement, le Parti socialiste veut 0% d’affaires compensatoires. «On est prêt à renchérir le prix de ces avions. Moi, j’ai une idée de ce qu’on pourrait faire avec cette somme: améliorer les subventions pour les primes maladie par exemple!»

Isidor Baumann (PDC/UR) a plaidé pour des affaires compensatoires fixées à un minimum de 60% avec une marge. Et de lancer: «Ce ne sont pas les entrepreneurs mais les citoyens qui vont aux urnes. Et ils veulent savoir où vont les moyens investis.» Mais par peur d’un nouvel échec des avions devant le peuple, une partie de la droite ne veut prendre aucun risque. Ainsi Joachim Eder (PLR/ZG) lui a donné la réplique: «M. Baumann, les citoyens romands vont aussi aux urnes!»

Pour Olivier Français (PLR/VD), l’essentiel est là: quel que soit le taux final, l’arrêté contient désormais une clé de répartition qui prévoit que 65% des affaires compensatoires seront réalisées en Suisse alémanique, 30% en Romandie et 5% en Suisse italienne. «C’était le plus important pour moi. Et nous avons ouvert la porte à l’industrie au sens large du terme, ce qui est une bonne chose. Mais nous devrons garder aussi en tête que ces affaires font monter les coûts de l’avion. On pourrait peut-être envisager un taux de 80%.» Le Conseil national, dans sa nouvelle mouture, en reparlera