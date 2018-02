Les Romands s'inquiètent peu du sida et des IST

Une majorité (41%) des jeunes Romands de 15 à 30 ans ne se préoccupent que peu ou pas, des infections sexuellement transmissibles (IST). Et quatre sur dix se disent peu ou pas inquiets du sida. C'est ce qui ressort d'un sondage MIS Trend réalisé à la demande de Couleur 3 et paru sur le site de la RTS.

Si 41% des jeunes interrogés ne s'inquiètent que peu des IST, 55% se disent néanmoins préoccupés ou moyennement préoccupés, selon le sondage. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils se protègent de manière ad hoc face aux infections. En effet, seuls 30% d'entre eux avouent utiliser des préservatifs lors de leurs relations sexuelles.

Plus inquiétant encore: 25% des jeunes Romands ne peuvent citer spontanément aucune IST ou MST (maladie sexuellement transmissible), un taux qui grimpe même à 31% chez les 15-22 ans. Parmi les maladies les plus connues, c'est la syphilis qui est citée le plus souvent.

Conclusion logique: 62% des sondés souhaiteraient avoir davantage d'informations sur le sujet. D'autant que seuls 2% des jeunes Romands disent connaître précisément les symptômes d'une IST et que 8% avouent carrément ne rien savoir sur le sujet. (nxp)