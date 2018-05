Les Russes tentent d’interrompre le procès

« Rejeté », tranchent les juges un peu avant midi. La dernière tentative des milliardaires russes pour interrompre le procès qui les opposent à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a occupé le Tribunal de la Sarine toute la matinée. Pour rien. L’interrogatoire d’Evgeny Shvidler prévu mercredi matin aura bien lieu, mais il commencera mercredi après-midi, la matinée ayant été occupée à trancher dans les nouvelles requêtes de ses avocats et de ceux de Roman Abramovitch.

Aujourd’hui, Evgeny Shvidler doit répondre aux questions du Tribunal et des parties concernant le rôle qu’il a joué ou non dans l’administration de Runicom, une société fribourgeoise. Au début des année 2000, un tribunal russe a reconnu que cette dernière devait 17 millions à la BERD. Mais avant que la dette ne soit payée, Runicom a déclaré une faillite. La banque s’est alors retournée contre ceux qu’elle estime être les administrateurs de fait de Runicom : l’oligarque russe propriétaire du football club de Chelsea, Roman Abramovitch, et un autre milliardaire russe, Evgeny Shvidler. Elle leur réclame 46 millions de francs suisses plus les intérêts.

Mercredi matin, dès l’ouverture de la quatrième audience de ce procès exceptionnel, les avocats de Roman Abramovitch et Evgeny Shvidler ont informé le Tribunal de la Sarine qu’ils avaient déposé appel et recours contre une décision prise par ce dernier le 9 mai, lors d’une audience précédente. Les avocats des oligarques estimaient que les demandes pécuniaires de la BERD étaient mal énoncées et ses conclusions pas suffisamment claires. Cela aurait constitué une « exception d’irrecevabilité » qui aurait justifié de renoncer à la procédure et de prononcer un jugement séparé et sujet à recours sur cette question la recevabilité de la requête de la banque. Face au refus des juges, ils ont fait recours malgré tout et demandé mercredi matin de suspendre la procédure, en attendant que le Tribunal cantonal ne tranche dans cette question. « Cela n’est en aucun cas une manœuvre dilatoire », a assuré Dominique Morard, l’un des nombreux avocats de Roman Abramovitch, argumentant que ce recours relevait d’une nécessité juridique. Cette procédure en responsabilité a été ouverte en 2005. Une partie a contesté la compétence de la Tribunal de la Sarine jusqu’au Tribunal Fédéral et de multiples requêtes sont allées jusqu’au tribunal cantonal fribourgeois. Cela fait donc treize ans que la demande de la BERD traîne dans les méandres de la justice helvétique.

Cette fois le Tribunal est bien décidé à mener cette procédure à son terme. Il a encore une fois opposé un refus ferme aux oligarques. La procédure suivra son cours. Le Président du Tribunal a déjà limité les débats au strict cadre de l’affaire afin d’éviter d’innombrables digressions. Présent dans la salle, Evgeny Shvidler devra donc répondre aux questions du tribunal mercredi après-midi. (24 heures)