Les Suisses manifestent par milliers pour le climat

«On est plus chauds, plus chauds, plus chauds que le climat». Jeunes et adultes se sont à nouveau réunis dans toute la Suisse pour manifester pour le climat.

Les manifestants veulent que le réchauffement climatique soit reconnu comme une crise et que le gouvernement agisse en conséquence. Ils demandent notamment que la Suisse n'émette plus de gaz à effet de serre d'ici 2030, et cela sans introduire de techniques de compensation.

Les participants sont inquiets pour leur avenir. Plus de 2500 Fribourgeois se sont donné rendez-vous sur la place Georges-Python. En dépit de conditions météorologiques peu favorables, ils ont commencé par écouter des discours thématisant des actions concrètes pour lutter contre le réchauffement climatique.

Mouvement apolitique

«Le mouvement fribourgeois reste dans la ligne nationale et se revendique comme non partisan», a indiqué à Keystone-ATS Léo Tinguely, étudiant de première année à l'Université de Fribourg en sociologie et philosophie. «Même si tout soutien politique est le bienvenu», a précisé celui qui est aussi l'un des organisateurs des mobilisations.

«Il n'était donc pas prévu que des associations ou partis politiques prennent la parole en leur nom», a ajouté Léo Tinguely. Le but de la manifestation consistait également à viser plus large que lors de la grève étudiante. Ainsi, toute personne soucieuse de l'urgence climatique était invitée à manifester. De nombreuses familles et adultes de tous âges ont ainsi participé au rassemblement.

Au Tessin aussi

Les jeunes, souvent rejoints par les adultes, sont également descendus dans les rues pour donner de la voix dans les villes suisses alémaniques. A Berne, se tenant par l'épaule, environ 2000 personnes ont fait vibrer la Waisenhausplatz. A Lucerne, les 2000 participants ont scandé «Nous sommes ici, nous faisons du bruit parce que vous nous volez notre avenir».

A Bâle, un millier de manifestants commençaient à se rassembler. Et à Soleure, quelque 800 personnes. Même le Tessin était touché par la vague de grève pour la protection du climat. Un millier de personnes, jeunes et familles mélangés, se sont rassemblées à Bellinzone.

Il y a deux semaines, 22'000 écoliers avaient manqué l'école pour manifester dans toute la Suisse. (ats/nxp)