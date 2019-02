Les Suisses balaient l'initiative contre le mitage

La surface totale des zones à bâtir ne sera pas gelée en Suisse. Selon une projection de l'institut gfs.bern, les Suisses ont rejeté dimanche l'initiative populaire des Jeunes Verts contre le mitage du territoire à 64%.

Les résultats définitifs vont tous dans le même sens. Le Valais a été le plus virulent avec 78,7% de «non». A Neuchâtel, le refus se limite à 53,8%. A Genève, le «non» l'emporte par 52,68% après dépouillement de 95% des voix.

Outre-Sarine, le rejet le plus massif vient de Nidwald (75,7%) et de Schwyz (73,8%). Les Grisons suivent avec 71,9%. Argovie refuse l'initiative par 66,4% des voix, Lucerne par 66,3% et Glaris par 63,9% des voix.

Pas de surprise

Ce résultat n'est pas une surprise. D'abord favorables au texte, les sondages ont tourné à son désavantage au fil de la campagne. Les opposants ont convaincu que la révision de la loi sur l'aménagement du territoire votée en 2013 suffisait pour contrer le mitage et qu'il ne fallait pas entraver une mise en oeuvre compliquée. Ils ont aussi agité le spectre d'une hausse des loyers.

La gauche et des associations environnementales ont argué en vain qu'il était urgent de protéger les terres agricoles et d'en finir avec l'étalement urbain. Seule une minorité de votants a cru qu'un gel des terrains à bâtir couplé à l'encouragement de quartiers durables en agglomération améliorerait la qualité de vie.

Débat sur l'aménagement du territoire

Pour le coprésident des Jeunes Verts Kevin Morisod, il est trop tôt pour parler d'une «campagne manquée». L'initiative a permis de débattre largement sur l'aménagement du territoire, souligne-t-il. Les discussions autour de l'initiative vont nourrir la discussion sur la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire, précise le jeune vert. L'initiative contre le mitage aura eu trop d'opposants pour s'imposer, regrette-t-il dans une interview à la RTS.

Il y a eu une «large alliance contre cette initiative» qui n'était dotée que d'un petit budget de campagne. Et l'opposition a été d'autant plus active que l'initiative était le seul sujet de votation au niveau fédéral, ce qui a aussi permis de largement parler du sujet, selon M. Morisod.

Alors que les projections de début d'après-midi laissaient penser que l'initiative serait fermement rejetée, Kevin Morisod considère que ce résultat ne sera pas contre-productif pour la deuxième loi sur l'aménagement du territoire et la future initiative de Birdlife pour limiter l'expansion du bâti. «Notre texte a permis de maintenir le débat», estime-t-il.

Erreur des Jeunes Verts

Le conseiller national PLR Christian Wasserfallen s'est réjoui du résultat du vote dimanche en tant que coprésident du comité contre l'initiative. Il est convaincu que les Jeunes Verts ont commis une erreur dans leur argumentation en ne prenant pas en compte que les réserves de terrain à bâtir se trouvent surtout en zones vertes. La pression en faveur de nouvelle construction aurait fortement augmenté dans ces régions, ce qui était une erreur de l'initiative.

Une autre erreur est que le zonage aurait dû aussi être fait dans les régions périphériques. Un échange de terrains entre communes ou même entre cantons était pourtant illusoire, selon M. Wasserfallen. (ats/nxp)