Les Suisses sont de plus en plus nombreux à quitter le pays

Les Suisses sont attirés par l'étranger. La France, l'Allemagne et les États-Unis sont particulièrement populaires parmi les émigrants. Mais l'Australie et la Thaïlande sont des destinations qui sont aussi appréciées.

Ces dernières années, le nombre de Suisses quittant le territoire a considérablement augmenté, écrit le SonntagsBlick. Et parallèlement moins de Suisses sont revenus de l'étranger. Ainsi, au total en 2017 et 2018, on compte pour 24'000 retours contre 32'000 départs.

Une analyse montre que 36% de tous les Suisses qui partent ont entre 20 et 35 ans et leur expatriation s'articule autour d'études ou d'un nouveau poste à l'étranger. Un deuxième groupe est constitué d'anciens immigrants, désormais binationaux, qui retournent dans leur pays d'origine. Le troisième groupe est composé de retraités, en particulier ceux âgés de 64 ou 65 ans.