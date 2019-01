Enseignements majeurs fournis par l’étude publiée ce mardi par l’institut de recherche comparative zurichois Moneyland AG: les Suisses se montrent relativement enclins au vol et les Suisses volent plus que les Suissesses. Les aînés volent en outre nettement moins que les plus jeunes.

Les données exploitées proviennent d’un sondage effectué auprès d’un échantillon représentatif de la population helvétique de 1500 personnes, réparties des deux côtés de la Sarine. Il en ressort que les Confédérés ne méritent pas tout à fait leur si fréquente réputation de citoyens tellement honnêtes. À peine plus de la moitié des personnes interrogées (51%) affirment n’avoir jamais volé. Les femmes rayonnent tout particulièrement dans ce cercle vertueux: 54% d’entre elles n’auraient jamais volé, contre moins de la moitié des hommes (48%),

Chez Migros et chez Coop

Les Alémaniques se montrent eux-mêmes plus enclins à la rapine que les Romands: 53% de ces derniers n’ont ainsi jamais omis de payer intentionnellement, contre tout juste la moitié de leurs compatriotes germanophones. Grande surprise: les personnes aisées, disposant d’une fortune oscillant entre 300'000 et un demi-million de francs, négligent volontiers les additions après manger. Plus d’un cinquième d’entre elles (21%) ont ainsi au moins une fois intentionnellement négligé de les payer au restaurant.

Les Suisses éprouvent notamment des difficultés de payer dans les transports publics. Plus d’un tiers d’entre eux (34%) reconnaît ainsi avoir déjà resquillé. Les détaillants sont aussi tout particulièrement exposés: 12% des personnes interrogées ont ainsi déjà volé au moins une fois à la Migros et 11% à la Coop. (24 heures)