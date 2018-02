Les Tigres tamouls attendent le réquisitoire

Le procès des Tigres tamouls a repris lundi matin devant le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone après une pause de deux semaines. Il a été procédé aux dernières mesures d'instruction avant le réquisitoire de la procureure.

Durant la matinée, la procureure et les avocats ont encore bataillé sur les derniers moyens de preuves requis par la défense avant la pause. Cette dernière a demandé notamment l'audition de deux policiers vaudois qui étaient intervenus au début de l'enquête il y a 8 ans.

L'avocate du responsable financier de l'organisation des Tamouls en Suisse (WTCC) s'est interrogée en particulier sur l'absence au dossier d'écoutes téléphoniques de cette organisation par le Ministère public de la Confédération (MPC) ou d'autres services. Elle a demandé aussi l'audition d'un second expert historique sur la guerre civile au Sri-Lanka ainsi que d'autres témoins.

Pas d'écoutes

La procureure fédérale Juliette Noto s'est vivement opposée à ces requêtes. Elle a rappelé que le WTCC avait cessé son activité dix jours après l'ouverture de l'enquête et que des écoutes étaient donc sans objet. «Il n'y a pas eu non plus d'écoutes secrètes, a martelé la procureure, puisque la base légale pour de telles mesures date de l'an passé.»

Treize prévenus comparaissent depuis début janvier devant le Tribunal pénal fédéral. Ils répondent de soutien à une organisation criminelle, d'escroquerie, de faux dans les titres, de blanchiment et d'extorsion. Ils sont accusés d'avoir mis en place en Suisse une organisation complexe destinée à financer le mouvement indépendantiste des Tigres tamouls (LTTE). L'audience se poursuit. (ats/nxp)