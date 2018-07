Les USA n'empêcheront pas l'Iran d'exporter son pétrole

Au deuxième jour de sa visite en Suisse, le président iranien Hassan Rohani a affirmé mardi que les Etats-Unis ne pourront jamais empêcher l'Iran d'exporter son pétrole, en qualifiant l'annonce du département d'Etat américain de «pure imagination».

Depuis leur retrait en mai de l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015, les Etats-Unis ont annoncé le rétablissement de sanctions contre l'Iran et veulent notamment «réduire à zéro» ses revenus tirés de ses ventes de pétrole brut, comme l'a annoncé lundi le directeur politique du département d'Etat, Brian Hook.

Propos exagérés

«Ce sont en fait des propos exagérés qui ne pourront jamais se réaliser», a répondu le président iranien, lors d'une conférence de presse à Berne avec le président de la Confédération helvétique, Alain Berset.

«Un tel scénario signifierait de la part des Etats-Unis d'imposer une politique impérialiste en violation flagrante des lois et règlements internationaux», a ajouté M. Rohani.

«Il s'agit vraiment de pure imagination, infondée, injuste, qu'un jour, tous les producteurs de pétrole soient autorisés à exporter leur pétrole, sauf l'Iran», a-t-il conclu.

Sanctions américaines dès le 6 août

Brian Hook a confirmé lundi le rétablissement de sanctions américaines contre le secteur automobile, le commerce de l'or et autre métaux précieux avec l'Iran dès le 6 août. Il a également annoncé des sanctions contre les transactions liées au pétrole et avec la banque centrale iranienne à partir du 4 novembre.

Washington a par ailleurs menacé de punir les entreprises étrangères qui feront affaire avec Téhéran. Le responsable du département d'Etat a ajouté que les Etats-Unis étaient «confiants qu'il existe une capacité mondiale suffisante pour la production supplémentaire de pétrole».

«Les sanctions aveugles imposées contre une grande nation est en soi la plus grande violation des droits de l'homme que l'on puisse imaginer», a affirmé le président Rohani lors de sa conférence de presse conjointe.

D'accord sur l'accord nucléaire

Il a ajouté que l'Iran et la Suisse étaient «d'accord pour dire que l'accord nucléaire a été vraiment un acquis important et il est dans l'intérêt du monde entier que cet accord soit préservé pour la paix internationale». «Tant que nos intérêts seront respectés dans le cadre de l'accord nucléaire et tant que l'Iran pourra profiter des avantages (prévus par l'accord), nous resterons dans cet accord», a-t-il répété.

Le président iranien, arrivé lundi en Suisse, a eu deux séries d'entretiens avec le président de la Confédération Alain Berset, consacrés aux questions bilatérales, mais aussi à l'accord nucléaire. Il doit ensuite se rendre mercredi à Vienne.

Un succès sans précédent pour Alain Berset

«Nous sommes tous conscients que le retrait annoncé par les Etats-Unis risque de freiner ou de remettre en cause les progrès réalisés», a regretté Alain Berset. «Du point de vue de la Suisse, cet accord a été un succès sans précédent. Mais il y a aujourd'hui une certaine insécurité que nous souhaitons diminuer», a-t-il ajouté.

Le président de la Confédération a par ailleurs relevé que la question des droits de l'homme avait été abordée lors de ses entretiens. «Nous avons un dialogue franc et ouvert. Nous souhaitons le poursuivre (...) même quand nous ne sommes pas du même avis», a-t-il dit, évoquant notamment le droit à l'existence d'Israël.

Sur ce point, le président Rohani lui a répondu que l'Iran «considère le régime sioniste comme illégitime». (afp/nxp)