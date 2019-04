Les Verts en passe d'entrer au gouvernement

A St-Gall, le PDC bien parti pour ravir le siège du PLR aux Etats

Les St-Gallois désigneront le 19 mai le ou la successeur de la libérale-radicale Karin Keller-Sutter au Conseil des Etats, lors du deuxième tour de l'élection complémentaire. Le démocrate-chrétien Benedikt Würth est en bonne position pour récupérer le siège perdu il y a huit ans.



Le ministre cantonal des finances de 51 ans est arrivé largement en tête du premier tour le 10 mars. Il a devancé la libérale-radicale Susanne Vincenz-Stauffacher (PLR) de plus de 12'500 voix et l'UDC Mike Egger de plus de 18'600 voix. Ces derniers restent en lice, tout comme le sans parti Andreas Graf qui a réalisé un score marginal.



Une élection de «Beni» Würth représenterait un «retour à la normale» dans un canton catholique longtemps dominé par le PDC. Le parti avait perdu son siège à la Chambre des cantons lors des fédérales de 2011, après le départ d'Eugen David et suite à l'élection surprise du socialiste Paul Rechsteiner (toujours sénateur).