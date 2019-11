Les Verts quintuplent leur nombre de sénateurs

Les cantons d'Argovie, de Bâle-Campagne et de Schwyz ont désigné dimanche leurs derniers membres duau Conseil des Etats. Ils ont ainsi un point final aux élections fédérales de 2019.

La Verte Maya Graf élue à Bâle

La Verte Maya Graf a été élue au Conseil des Etats. Elle représentera le canton de Bâle-Campagne. Elle a devancé sa concurrente Daniela Schneeberger (PLR) de 2093 voix. Le parti écologiste quintuple ainsi sa députation à la Chambre des cantons.

A 57 ans, Maya Graf succède à Claude Janiak (PS) qui s'était retiré après huit ans au National et douze au Conseil des Etats. L'agricultrice bio siégeait au Conseil national depuis 2001. Elle avait été élue pour un nouveau mandat et sera remplacée par Florence Brenzikofer, première des viennent-ensuite.

Droite gagnante en Argovie

Le canton d'Argovie sera représenté par Thierry Burkart (PLR) et Hansjörg Knecht (UDC) au Conseil des Etats. Ils n'ont laissé aucune chance à la PDC Marianne Binder-Keller et à la Verte Ruth Müri dimanche. A 49 ans, la députée au Grand Conseil argovien Ruth Müri se classe en dernière position.

Le fauteuil du libéral-radical Philipp Müller est revenu sans peine aux mains du parti. Hansjörg Knecht a récupéré le siège dérobé par le PS en 2011 et laissé libre par Pascale Bruderer qui s'est retirée. Lors du premier tour, le socialiste Cédric Wermuth était arrivé bien derrière le duo de droite. Il s'est retiré en faveur de la Verte. Le canton sera représenté par deux hommes, une première depuis 2007.

Le PDC pique le 2 siège UDC à Schwyz

Le PDC du canton de Schwyz sera à nouveau représenté au Conseil des Etats après huit ans d'absence. Othmar Reichmuth a remporté dimanche la bataille face à l'UDC Pirmin Schwander. Il siégera aux côtés du sortant Alex Kuprecht (UDC), élu au premier tour. Peter Föhn (UDC) s'était retiré. En 2011, le PDC avait perdu son siège au profit de l'UDC qui avait régné sur les deux fauteuils du canton depuis lors. Agé de 56 ans, Othmar Reichmuth est au gouvernement cantonal depuis 2010 où il dirige les travaux publics.

Le PS cède du terrain

Avant cette élection de dimanche, le Conseil des Etats se composait de 12 PDC, 11 PLR, 9 PS, 5 UDC, 4 Verts et un indépendant. Le PBD a fait ses adieux au Conseil des Etats. La Chambre des cantons devrait rester un bastion de la droite.

Le parti socialiste n'a plus de candidat en lice et son bilan est donc définitif. Il a perdu trois sièges dont deux cédés aux vertes Céline Vara à Neuchâtel et Adèle Thorens dans le canton de Vaud.

La députation romande comptera beaucoup de nouvelles têtes. Il n'y aura plus que trois sortants. A Fribourg, le démocrate-chrétien Beat Vonlanthen a été éjecté par Johanna Gapany (PLR), qui à 31 ans, devient la plus jeune sénatrice. Chaque canton romand enverra un ticket mixte. PLR, PDC, PS et Verts compteront chacun trois représentants. A Glaris, le vert Mathias Zopfi a créé la sensation en éjectant le sénateur sortant Werner Hösli (UDC). La présidente du parti écologiste, Regula Rytz, n'a quant à elle pas réussi son pari. Elle siégera néanmoins en tant que conseillère nationale.

A la surprise générale, le PDC tessinois Filippo Lombardi a cédé son siège à Marina Carobbio (PS) pour 45 voix. Grâce à son élection, au moins douze femmes siégeront au Conseil des Etats.

La liste des élus définitive

GE Carlo Sommaruga PS Lisa Mazzone Verts

VD Adèle Thorens Verts Olivier Français PLR

NE Philippe Bauer PLR Céline Varra Verts

JU Elisabeth Baume-Schneider PS Charles Juillard PDC

FR Christian Levrat PS * Johanna Gapany PLR

VS Beat Rieder PDC * Marianne Maret PDC

BE Hans Stöckli PS* Werner Salzmann UDC

ZH Daniel Jositsch PS * Ruedi Noser PLR * AG Thierry Burkart Hansjörg Knecht AI Daniel Fässler PDC AR Andrea Caroni PLR * BL Maya Graf Verts BS Eva Herzog PS GL Thomas Hefti PLR * Mathias Zopfi Verts GR Stefan Engler PDC * Martin Schmid PLR * LU Damian Müller (PLR) * Andrea Gmür PDC NW Hans Wicki PLR * OW Erich Ettlin PDC * SG Benedikt Würth PDC * Paul Rechsteiner PS * SH Hannes Germann UDC * Thomas Minder sans-parti * SO Pirmin Bischof PDC * Roberto Zanetti PS * SZ Alex Kuprecht UDC * Othmar Reichmuth PDC TG Brigitte Häberli-Koller PDC * Jakob Stark UDC TI Marco Chiesa UDC Marina Carobbio PS UR Josef Dittli PLR * Heidi Z'graggen PDC ZG Peter Hegglin PDC * Matthias Michel PLR (ats/nxp)