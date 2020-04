Les amendes liées au coronavirus pleuvent sur Vaud et le Valais

Les Suisses sont prévenus: ce week-end pascal, la police veille au grain et il faudra respecter les normes prises pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Les amendes infligées ces dernières semaines montrent que les contrevenants auront plus ou moins de chances d’être sanctionnés selon l’endroit où ils se trouvent. Le risque de devoir passer à la caisse est ainsi particulièrement élevé en Valais, où la police applique une «tolérance zéro». Si bien que le Canton a distribué depuis le 17 mars presque autant d’amendes d’ordre que celui de Vaud, pourtant deux fois plus peuplé.

Selon notre pointage auprès des polices romandes, Vaud et le Valais se démarquent en matière de répression (voir infographie). Les polices romandes ont infligé pas moins de 3300 amendes d’ordre d’un montant de 100 francs chacune. Rappelons que sont sanctionnés dans ce cadre les rassemblements de plus de cinq personnes et le non-respect des 2 mètres de distance sociale.

En plus, les forces de l’ordre ont procédé à près de 300 dénonciations pénales à la justice. Ces plaintes visent notamment les récidivistes, les commerces bravant l’interdiction d’ouvrir ou des personnes pénétrant dans des sites fermés.

Dans le canton de Vaud, la police avait distribué jeudi plus de 1300 amendes, dont près de 380 à Lausanne. Elle a également procédé à 192 dénonciations. Dans un cas, les amendes ont atteint 800 francs. Il s’agissait d’un groupe de jeunes qui s’était réuni autour d’une chicha, une activité risquée en termes de propagation du virus, souligne Jean-Christophe Sauterel, porte-parole.

Toux sur un agent

En Valais, le temps de la sensibilisation est passé, martèle Stève Léger, porte-parole de la police cantonale. Cette intransigeance se reflète dans le volume des amendes d’ordre, soit un peu plus de 1000 infligées en majorité à des personnes âgées de 15 à 25 ans.

La police a également adressé 57 dénonciations pénales. Les ordonnances sont rendues dans 29 cas: cafés, campings, stations-services ou «centres de ressortissants étrangers» ont été condamnés à des peines de 30 à 60 jours-amende qui, lorsqu’elles n’étaient pas fermes, ont été augmentées d’amendes de 500 à 2500 francs. La police rapporte par ailleurs le cas d’un récalcitrant ayant toussé volontairement sur un agent de police et condamné en plus pour empêchement d’accomplir un acte officiel.

Genève, Neuchâtel

Le Canton de Genève a délivré 559 amendes d’ordre auxquelles se sont ajoutées 59 contraventions à 300 francs pour refus d’obtempérer. Quant à ses quatre dénonciations pénales, elles concernent des restaurants et des salons érotiques. Genève semble ne pas avoir la main aussi lourde que son voisin vaudois, mais si on rapporte le nombre d’amendes à la population, les deux pratiques se rapprochent l’une de l’autre.

Le Canton de Neuchâtel, de son côté, a infligé 128 amendes d’ordre de 100 francs et six ordonnances pénales d’un montant maximal de 600 francs. Et ce ne sont pas les promeneurs, essentiellement alémaniques, ayant pris d’assaut les gorges de l’Areuse et le Creux du Van le week-end dernier qui ont été collés. «Il n’y a pas eu de dénonciations dans ce cadre. Nos problèmes, nous les rencontrons surtout en ville, principalement avec des marginaux ou des personnes en situation illégale qui ne veulent pas se plier aux mesures», affirme Georges-André Lozouet, porte-parole de la police neuchâteloise.

L’ampleur des sanctions reflète-t-elle une propension plus ou moins élevée des citoyens à se plier aux mesures? Ou dénote-t-elle le zèle plus ou moins marqué des autorités? Difficile de tirer des conclusions alors que les stratégies diffèrent. La comparaison entre les Cantons ne permet pas non plus d’établir que ce sont ceux qui sont les plus touchés par le Covid-19 qui sont les plus répressifs. Genève compte plus de cas d’infection que le Valais. Tout comme le Tessin, qui n’a délivré que 154 amendes d’ordre.

En termes de volume de sanctions, il se pourrait que Vaud et Valais figurent parmi les plus Cantons les plus répressifs du pays. Un constat toutefois impossible à établir sans statistiques officielles des deux grands cantons que sont Zurich et Berne.

Outre-Sarine, plusieurs Cantons ne communiquent pas de chiffres, comme Argovie ou Saint-Gall. Au contraire des Grisons, qui se targuent d’un bilan neutre: la police cantonale n’a sanctionné personne à ce jour. Quant à la police cantonale de Lucerne, elle a distribué autant d’amendes qu’à Genève, qui compte 100000 habitants de plus. Bâle-Ville aussi a la main bien plus lourde si l’on rapporte le nombre d’amendes (475) à sa population.

Centaines de délations

À Zurich, seule la police de la Ville livre des données. Au 5avril, elle avait distribué 200 amendes d’ordre sur son périmètre d’action. Soit, en comparaison, près de la moitié moins qu’à Lausanne (380) et seulement un peu plus qu’en ville de Saint-Gall (120), pourtant quatre fois moins peuplée. La police municipale zurichoise raconte par ailleurs avoir reçu «plusieurs centaines» de dénonciations de citoyens l’alertant sur des violations supposées des règles. La centrale cantonale en a même réceptionné «bien plus de 1000». «Elles sont la plupart du temps infondées», dit un porte-parole.

En Suisse romande, on veille aussi sur ses voisins, même si les polices ne livrent pas d’estimation chiffrée sur le phénomène. «Nous recevons régulièrement des appels, rapporte Jean-Christophe Sauterel. Mais nous n’y donnons pas systématiquement suite.»