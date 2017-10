Les aspirants diplomates devront être plus jeunes

Ce nouvel âge-limite, quidevrait entrer en vigueur début 2019, «a pour but de recentrer le recrutement sur une relève constituée de professionnels plus jeunes», explique Pierre-Alain Eltschinger, porte-parole du DFAE. Il confirme ainsi une information parue mercredi dans la «Neue Zürcher Zeitung».

Les futurs diplomates entameront ainsi plus tôt une carrière de politique étrangère et pourront se perfectionner. Avec l'introduction d'un concours «B», le DFAE garde néanmoins la possibilité d'engager des professionnels de plus de 30 ans, en fonction des besoins du département et si les candidats correspondent aux critères de recherche du DFAE.

Réduire les disparités

Ce n'est qu'en 2005 que l'ancienne conseillère fédérale socialiste Micheline Calmy-Rey a décidé d'augmenter l'âge maximal pour accéder à une carrière diplomatique à 35 ans. La Genevoise voulait ainsi permettre aux personnes ayant une vaste expérience professionnelle ainsi qu'aux femmes, qui obtiennent souvent leur diplôme universitaire plus tard, d'embrasser une telle carrière.

Dans les années qui ont suivi, plus de femmes que d'hommes se sont présentées au concours, une première. Le DFAE estime toutefois que la limite à 35 ans n'est «pas appropriée». La baisse de cet âge à 30 ans et le concours «B» devraient permettre d'éliminer la disparité entre les aspirants hautement qualifiés et plus jeunes avec moins d'expérience, selon le porte-parole. (ats/nxp)