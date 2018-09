Les assurés craignent d’être lésés sur les complémentaires

Marie* s’avoue «confuse». Elle a reçu en août un courrier d’Helsana lui annonçant que son assurance complémentaire (Hospital Comfort Bonus, qui lui garantit une hospitalisation dans une chambre à un lit) est devenue un «portefeuille fermé». D’autres produits ont été développés et le sien ne sera plus proposé aux nouveaux clients. La caisse précise que les prestations sont maintenues si elle reste dans cette police, mais que la prime peut augmenter plus fortement à long terme. Comme le prévoit la loi, elle propose donc un transfert dès janvier vers une complémentaire comparable, et ce sans examen de santé.

Avec un tel changement, la prime mensuelle de Marie diminuerait d’une vingtaine de francs par mois l’an prochain. La septuagénaire a toutefois des doutes. «Avec mon mari, nous sommes assurés depuis 40 ans. Aujourd’hui, la prime est de près de 400 francs par mois. À nous deux, la dépense approche gentiment les 10'000 francs par année. Nous avons beaucoup investi, l’enjeu est important.» Marie a déjà été hospitalisée à trois reprises. «J’ai expérimenté l’ancienne couverture et je sais qu’elle convenait. Mais qu’en sera-t-il avec la nouvelle?»

Pour le savoir, cette juriste à la retraite a lu le courrier d’Helsana, puis comparé les conditions générales des deux produits sur Internet. Bilan? «Tout cela est une grosse nébuleuse. Il est vraiment difficile de savoir ce que vous allez perdre ou gagner.» Après un téléphone à l’assureur, elle a décidé de ne pas bouger. Avec un credo: «Quand je ne comprends pas, je n’agis pas.»

Lucie* a elle aussi reçu une lettre d’Helsana pour la complémentaire garantissant à son époux une hospitalisation en division demi-privée. Dans ce cas, la prime mensuelle sera réduite de 100 francs si elle change de produit. «Mon premier réflexe a été de signer… Mais en y réfléchissant, j’ai eu peur qu’il y ait une «virgule» cachée quelque part», s’exclame-t-elle.

La Fédération romande des consommateurs (FRC), qui est régulièrement confrontée à de tels assurés inquiets, conseille de bien vérifier les conditions du changement proposé (lire encadré). Dans le cas d’Helsana, de nombreux documents ont été envoyés. «Mais dans cette offre, un élément déterminant est la liste des cliniques disponibles aux assurés», souligne Valérie Muster, responsable juridique à la FRC. Or l’information ne figure pas dans le courrier d’Helsana, qui propose dans une note un renvoi à son site. «Il faut non seulement y prêter garde mais aussi avoir Internet.» En consultant ce lien, on découvre une liste de huit établissements, dont les Cliniques Bois-Cerf et Cecil dans le canton de Vaud ainsi que celles des Grangettes et de La Colline à Genève, qui ne sont pour l’heure pas comprises dans la nouvelle offre. «Ces établissements sont importants, avertit Valérie Muster. Et si un assuré a son médecin qui opère dans l’un d’eux et doit être hospitalisé, sa complémentaire ne prendra pas les frais en charge.» Helsana confirme la fermeture de quatre complémentaires dès l’an prochain. Son porte-parole, Gaël Saillen, insiste sur le fait que les personnes concernées peuvent conserver les anciens produits si elles le souhaitent. «La promesse de prestations demeure inchangée. Elles ont en outre en tout temps le droit de demander à être transférées dans le nouveau produit, sans nouvel examen de santé.»

La suppression d’établissements? L’assureur peut exclure d’une offre des cliniques au rapport prix-prestations «insatisfaisant», répond Gaël Saillen. «En procédant ainsi, c’est au final les primes qui sont rendues plus accessibles, et ce, au profit des assurés.» Pourquoi ne pas l’avoir précisé clairement dans le courrier? «L’information transmise est conséquente et très détaillée (entre 4 et 6 pages), de plus elle comporte un lien vers la page Internet qui revient sur tous ces éléments. Il aurait été difficile d’être plus précis.»

«Actuellement, les patients qui souhaitent choisir librement leur médecin doivent maintenir leur assurance complémentaire hospitalière existante», réagit Magali Dauwalder, responsable de la communication pour Hirslanden Clinique la Colline. Le groupe Hirslanden, auquel appartiennent les quatre établissements, souligne toutefois que les assurés Helsana ont aujourd’hui accès aux cliniques et que des discussions sont en cours pour trouver un accord pour la suite. «Cette liste valable dès 2019 n’est toujours pas définitive», ajoute Magali Dauwalder.

En ce qui concerne le prix, elle relève que, dans les établissements concernés, les patients ne bénéficient pas tous du remboursement provenant du canton en cas d’hospitalisation. Dans ces conditions, les coûts à la charge de l’assurance complémentaire sont plus élevés. Gilles Rufenacht, président de Genève Cliniques, conclut: «Dans l’assurance de base, les assurés ont le libre choix du médecin. Si vous êtes potentiellement limité dans les complémentaires, c’est un peu le monde à l’envers!»

* Prénoms d’emprunt (24 heures)