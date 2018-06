Les attaques antispécistes «sont inadmissibles»

La municipalité de Nyon (VD) condamne «avec la plus grande fermeté» les attaques à caractère antispéciste dont ont été victimes quatre commerces. La cause animale ne justifie «en rien» de tels actes, écrit-elle lundi.

Les attaques antispécistes, avec vitrines cassées et tags sur les murs, se sont produites dans la nuit de dimanche à lundi vers 2h45, précise le communiqué. Les boucheries de La Côte et Pradervand ainsi que les restaurants McDonald's et Le Bosphore ont été pris pour cible. La municipalité souligne que «ces agissements sont inadmissibles» et qu'elle apporte son soutien aux commerçants vandalisés. Ces attaques sont les premières à Nyon et leurs auteurs n'ont pas été retrouvés pour l'heure.

Outre les manifestations, les occupations ou les blocages d'abattoirs, des attaques du type de lundi se sont déjà produites en Suisse romande. Genève a connu une dizaine de caillassages de boucheries ces derniers mois. (ats/nxp)