Les autonomistes de Belprahon veulent revoter

Il y a une année, les citoyens de Belprahon (BE), village voisin de Moutier (BE), ont refusé par 7 voix d'écart de rejoindre le canton du Jura. Mais les militants autonomistes ne baissent pas les bras et réclament toujours un nouveau vote.

«Situation d'injustice»

«Un déni de démocratie a été imposé au corps électoral de Belprahon le 17 septembre 2017», estime lundi le comité «Belprahon dit oui». Les militants autonomistes relèvent que la commune a voté sur son appartenance cantonale sans connaître le sort de la cité prévôtoise en raison des recours liés au scrutin organisé trois mois plus tôt.

Pour «Belprahon dit oui», le scrutin n'est pas politiquement pas recevable et doit être répété lorsque le destin de Moutier sera fixé. Les partisans du rattachement de ce village de quelque 300 habitants au canton du Jura n'acceptent pas ce qu'ils considèrent comme une «situation d'injustice voulue par le canton de Berne».

Action symbolique

Pour marquer le 1er anniversaire de ce vote, les représentants de «Belprahon dit oui», se réuniront lundi soir sur la place de l'école du village avant de rejoindre la limite communale avec Moutier. Cette action symbolique vise à montrer les liens qui unissent les deux communes. (ats/nxp)