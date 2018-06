Les bus à bas coûts desservent la Suisse dès dimanche

Flixbus et Eurobus, deux compagnies à bas coûts, unissent leurs destins à compter de dimanche. Dans un premier temps, les transporteurs allemand et suisse ont obtenu plusieurs lignes de bus nationales longue distance: Saint-Gall-Genève Aéroport, Coire-Sion et Coire-Aéroport de Zurich et Bâle EuroAirport-Lugano. Tous les jours, les usagers pourront parcourir le trajet dans les deux directions. Les voyagistes promettent une offre accrue dès la fin de l’année, après le traditionnel changement d’horaire.

Le patron d’Eurobus, Roger Müri, se déclare heureux d’avoir pu s’entendre avec le leader du marché européen qui rallie 200 destinations internationales au départ de la Suisse. Les deux groupes n’ont toutefois pas dévoilé la teneur de leur accord financier. «Le système de réservation et de billetterie de Flixbus est à la pointe. Il facilitera le démarrage en douceur de notre offre», se réjouit-il. Dans un premier temps, ce sont six autocars standards qui desserviront les villes helvétiques. Mi-décembre, six nouveaux bus à deux étages avec des toilettes adaptées aux personnes handicapées entreront en service.

«Réel danger»

Dès l’annonce, mardi, de l’arrivée du géant allemand Flixbus, le sang du Syndicat du personnel des transports (SEV) n’a fait qu’un tour. Pour lui, cette alliance avec Eurobus constitue un réel danger pour les transports publics. Le SEV s’empresse de réclamer des conditions sociales et salariales décentes. «La maximisation des profits fait partie du modèle d’affaires de la multinationale allemande. Voilà pourquoi de bas prix peuvent être réalisés. En Allemagne, un conducteur gagne 1900 euros par mois, en France 1500 euros. Eurobus et Flixbus sont-elles prêtes à respecter les standards suisses?» questionne le syndicat. Il pointe aussi du doigt «une concurrence inacceptable avec le rail pour lequel la Confédération a investi des milliards». Un billet de bus coûte en moyenne deux fois moins cher que pour le train, mais le voyage dure deux fois plus longtemps. Pour l’exemple, un voyage en bus entre Genève Aéroport et Saint-Gall coûtera 59 francs. En train, les usagers doivent débourser presque le double (sans demi-tarif). (24 heures)