«Les bus longues distances ne feront pas baisser les prix des CFF»

Des entreprises de bus veulent ouvrir des lignes longues distances entre les villes suisses. L’Office fédéral des transports a invité les acteurs du domaine à se positionner sur la question. L’association des transports et de l'environnement (ATE) ne veut pas de ce projet qu’il estime «dépourvu de sens».

En Europe, plusieurs pays ont libéralisé le marché des bus longues distances et tirent un bilan plutôt positif… Pourquoi s’y opposer en Suisse?

La situation n’est pas du tout la même. Les distances y sont beaucoup plus grandes. Par exemple, en 3 h, il est tout à fait possible d’aller à l’autre bout de la Suisse alors qu’en Europe, il faut parfois plus de 6 h pour traverser le pays. En parallèle, l’offre de transports publics n’est pas aussi bonne que celle que nous avons ici.

Financièrement justement, la différence entre les CFF et les tarifs annoncés par certaines compagnies est abyssale: 89 francs contre 22 francs pour un Zurich–Genève. Est-ce que la concurrence pourrait contribuer à les faire baisser?

Si on ne regarde que l’argent… Le bus est moins cher, car il n’a pas à assumer le coût d’une infrastructure lourde comme les rails et au prix d’une dégradation des conditions de travail et de l’environnement. Nous dénonçons les augmentations des prix réalisées ces dernières années. La libéralisation n’apporte pas la bonne solution car exploiter un réseau ferroviaire aussi dense avec des cadences aussi régulières coûte cher. La baisse du nombre de passagers induit une baisse de recettes qu’il faudra compenser par, soit des réductions de services, soit une augmentation de la part des finances publiques investies. Au final, c’est nous qui allons payer et cela ne fera pas baisser les prix des CFF.

D’un point de vue écologique, certaines études en Allemagne montrent que les bus sont plus intéressants que les trains…

C’est vrai en Allemagne parce que seul 60% du réseau est électrique — lui-même alimenté, notamment, par des centrales à charbon — et le reste, ce sont souvent des locomotives diesels. Alors qu’en Suisse, 100% des lignes sont électriques. Dont l’énergie provient en grande partie de ressources renouvelables. Les bus longues distances en Suisse seront donc en concurrence avec des lignes qui rejettent 10 fois moins de CO2 qu’un trajet en car. (24 heures)