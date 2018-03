Les cantons cherchent la faille pour sauver les camps de ski

«Payer entièrement les camps de ski pourrait coûter plusieurs millions de francs par canton, lance Monika Maire-Hefti. La justice nous met dans un embarras terrible.» La cheffe du Département neuchâtelois de l’éducation et de la famille ne cache pas les inquiétudes des cantons pour préserver l’organisation des sorties scolaires. Un arrêt du Tribunal fédéral (TF), rendu le 7 décembre dernier, a mis le feu aux poudres. Annulant une loi thurgovienne qui rendait payants certains cours de langue, il a statué que toutes les activités extra-muros devaient être gratuites, conformément à la gratuité scolaire assurée par l’article 19 de la Constitution.

Jeudi, les cantons latins se sont réunis lors de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP), que Monika Maire-Hefti préside, afin de trouver une ligne de conduite commune. Objectif: trouver une «marge d’interprétation juridique» de cet arrêt, afin de maintenir les camps et les sorties culturelles. Le TF précise que «les parents ne peuvent être amenés à supporter que les frais qu’ils ont économisés en raison de l’absence de leurs enfants». Il s’agit des frais alimentaires, estimés entre 10 et 16 francs par jour, soit 80 francs pour une semaine de camp. Une brèche qu’il s’agit de creuser, selon Monika Maire-Hefti: «On pourrait imaginer inclure d’autres frais usuels payés par les parents. Nous étudions toutes les pistes possibles.» Tous s’accordent sur le caractère hautement pédagogique et indispensable de ces sorties scolaires.

Le Canton de Berne, de son côté, a publié vendredi ses recommandations aux communes: «À part les frais alimentaires, les familles économisent également des dépenses pour la garde ou les activités extrascolaires de leurs enfants pendant leur absence, indique la Direction de l’instruction publique (DIP). Le DIP a donc fixé une fourchette de 15 à 25 francs par jour pour la participation financière» pouvant être demandée aux parents pour les semaines hors cadre, les camps et les voyages scolaires obligatoires. Le montant recommandé par les autorités bernoises était auparavant de 20 à 30 francs par jour.

Enquêtes cantonales

Plus question en tout cas de demander aux parents 200 à 300 francs pour une semaine de ski. Celle-ci devra dorénavant être prise en charge par les collectivités publiques. Problème: si certaines communes, qui financent déjà en partie les camps et sorties, peuvent se le permettre, d’autres se retrouvent la corde au cou, faute de moyens. Une éventuelle participation des cantons est discutée pour alléger la facture.

Un état des lieux des coûts réels des sorties scolaires est mené dans plusieurs cantons, afin de savoir qui paie quoi et combien. C’est le cas notamment des cantons de Fribourg, de Vaud et de Genève, où les camps sont obligatoires.

Les communes fribourgeoises doivent répondre ces jours à une enquête lancée par la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport. Elles doivent lister de manière précise les dépenses scolaires des parents et celles des communes. Il est autant question de fournitures scolaires, comme les crayons et les gommes, que les camps de ski, les sorties culturelles ou les courses d’école. Deux semaines seront nécessaires pour analyser les données récoltées.

Dans le canton de Vaud, une enquête est en cours auprès des 92 établissements de l’école obligatoire vaudoise, en réponse à la récente interpellation de la députée PLR Florence Bettschart-Narbel, indique François Modoux, délégué à la communication au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture. Le Canton a trois mois pour y répondre. Difficile pour l’heure de chiffrer: «La réponse à l’interpellation centrée sur l’avenir des camps de ski sera l’occasion d’avancer quelques chiffres consolidés sur le coût supplémentaire à charge des pouvoirs publics, soit les communes, en application de la Loi vaudoise sur l’enseignement obligatoire.»

Conseil fédéral interpellé

À Genève, le Département de l’instruction publique tente également de définir «ce que l’école offre actuellement et ce qu’elle veut offrir à l’avenir». Il est aussi question d’évaluer les coûts futurs pour les collectivités publiques. «À l’école primaire, la prise en charge à assumer s’élèverait à 1,8 million. Pour le Cycle d’orientation, nous devons encore évaluer très précisément les participations parentales, mais à ce stade, nous pouvons considérer des montants à hauteur de 3,5 à 4 millions. Au total, la prise en charge totale pour le Canton serait de presque 6 millions, mais cette estimation reste à affiner», confie Anne Emery-Torracinta, conseillère d’État, cheffe du DIP.

À Berne aussi, la mobilisation en faveur des camps de ski se fait sentir. Les élus fédéraux PDC font bloc. Les Fribourgeois Beat Vonlanthen et Christine Bulliard-Marbach, ainsi que le Valaisan Benjamin Roduit, ont interpellé le Conseil fédéral afin de demander comment la Confédération comptait mettre en œuvre cet arrêt et quelles étaient les ressources financières mobilisables pour maintenir les camps et les sorties.

Christine Bulliard-Marbach décrit une décision fédérale que «personne ne comprend». La conseillère nationale interroge notamment Berne sur la possibilité «d’augmenter massivement les subventions Jeunesse+Sport». Une subvention de 7,60 francs est actuellement octroyée par jour et par enfant pour les camps de ski. Mais une hausse ne paraît pas gagnée d’avance. «En 2017, nous avons soutenu 2157 camps de sport de neige de Jeunesse+Sport pour un montant de 3,61 millions de francs. Une augmentation des contributions n’est pas prévue, rétorque Christoph Lauener, porte-parole de l’Office fédéral du sport. Les moyens financiers manquent.» (24 heures)