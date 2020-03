Les cas augmentent, mais les Suisses sont confiants

Des Suisses confiants

Les Suisses font confiance aux autorités fédérales face à l'épidémie de coronavirus. Une minorité estime toutefois que l'on pourrait aller plus loin, selon un sondage réalisé pour la SSR et rendu public mardi.



Interrogées sur les différentes mesures prises par le gouvernement, les personnes interrogées par l'institut Sotomo disent en grande majorité les soutenir telles quelles. Ils soutiennent à 54% les mesures restreignant la liberté de mouvement personnelle. L'approbation grimpe jusqu'à 69% pour les mesures intervenant dans l'économie (fermeture de magasins et autres services).



Très peu de sondés estiment que les autorités ont réagi de manière exagérée (entre 1% sur les mesures de soutien au système de santé et 9% sur la fermeture des commerces). Au contraire même, quelque 42% auraient voulu aller plus loin dans les restrictions de déplacement.