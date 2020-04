Les cas de racisme battent un nouveau record

Les cas de racisme sont en hausse en Suisse, affirme le SonntagsBick, qui cite un rapport de la Commission fédérale contre le racisme et de la plate-forme d'information humanrights.ch. Le nombre de cas enregistrés a bondi de 27% en 2019 par rapport à 2018.

Au total, 352 cas ont été signalés l'an passé par les centres de conseil, un record. «Les chiffres réels sont nettement plus élevés», déclare cependant dans le journal la présidente de la commission Martine Brunschwig Graf. Comme une année auparavant, les Noirs ont été le plus souvent victimes d'actes racistes l'an passé, avec 132 cas. Ils sont suivis par les musulmans et les personnes issues du monde arabe (83).

Six cas d'antisémitisme ont été répertoriés. Dans la plupart des cas, il s'agissait de menaces, d'insultes ou de discriminations graves. Des violences physiques ont toutefois été commises dans 34 cas.