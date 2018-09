Les championnats des métiers ont débuté

Quelque 900 des meilleurs jeunes professionnels du pays issus de 75 métiers différents s’affronteront jusqu'à dimanche pour devenir champion suisse dans leur discipline.

Pas moins de 150'000 visiteurs sont attendus pour cette deuxième édition centralisée des championnats suisses des métiers, après celle de 2014. Plus de 120'000 billets ont déjà été écoulés, ont communiqué mercredi les organisateurs.

Durant les trois premiers jours, les SwissSkills 2018 devraient être fréquentés par de nombreuses classes d’école. Les écoliers devraient être au nombre de 64'000, soit près du double d'il y a 4 ans. Les CFF ont prévu 40 trains spéciaux pour transporter les têtes blondes vers la capitale.

Finale diffusée en direct

Les compétitions se dérouleront de mercredi à samedi après-midi et la finale sera diffusée en direct à la télévision. Soixante métiers d’apprentissage seront en outre présentés au public sous forme de démonstrations. Et les visiteurs pourront s’essayer à plus d’une centaine de métiers.

En termes de quantité de métiers présentés, les SwissSkills 2018 constituent le plus grand spectacle professionnel au monde. Aux WorldSkills 2017 à Abou Dabi (Emirats arabes unis), par exemple, 51 professions ont été présentées.

Au cours des dernières semaines, une énorme usine temporaire a été construite sur le site de BERNEXPO pour accueillir ces championnats. Elle s’étend sur une surface de 100'000 m2, l'équivalent de 14 terrains de football. (ats/nxp)