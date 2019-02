Les changements du permis de conduire font trembler les autos-écoles

Depuis ce vendredi, les permis de conduire délivrés ne mentionneront plus qu’ils ont été obtenus avec un véhicule muni d’une boîte de vitesses automatique. Un élève qui n’aura pas appris à changer de rapport pourra désormais conduire une voiture à transmission manuelle. Ce changement de législation, adopté le 14 décembre dernier par le Conseil fédéral, fait craindre le pire pour les autos-écoles. Elles redoutent que les futurs conducteurs choisissent désormais la solution de facilité en passant leur permis sur une voiture à boîte automatique. «Pour nous, cela va constituer un manque à gagner car nous dispenserons moins d’heures de cours, explique Philippe Schumacher, moniteur à Genève. Nous passons toujours un long moment à apprendre les démarrages en côte ou le parcage par exemple, qui demande de savoir gérer la boîte manuelle.»

Daniel Gueissat, gérant d’une grande auto-école lausannoise, confirme qu’il est moins long d’avoir un permis avec une voiture automatique. «Cela prend en moyenne une heure et demie à deux heures pour apprendre à maîtriser l’embrayage et la boîte de vitesses, précise-t-il. Mais il y a encore toute la phase de coordination des mouvements et d’anticipation à assimiler. C’est cette période qui est souvent la plus longue à accomplir.» Le spécialiste estime toutefois qu’il est possible de le faire après avoir passé son permis, par soi-même ou avec l’aide d’un proche.

Pas de cours en plus

Les professionnels estiment par ailleurs ne pas croire qu’un jeune passera des cours supplémentaires et facultatifs pour maîtriser une voiture manuelle après avoir eu son permis. «Il y aura peut-être une infime minorité qui le fera, avance Philippe Schumacher. La majorité pensera très certainement qu’elle est capable d’apprendre avec sa famille, son copain ou sa copine. Il va y avoir de la tôle froissée.» Jusqu’à présent, seule une minorité de jeunes conducteurs choisissait de commencer sur boîte automatique, indiquent les professionnels. Il s’agissait généralement d’élèves qui rencontrent des difficultés à gérer l’embrayage ou le passage de vitesses. Une auto-école genevoise dit avoir eu des jeunes qui ont anticipé le changement de législation. «Ces dernières semaines, cinq ou six candidats ont décidé de passer en automatique. Ils savaient qu’il n’y aurait plus de différences entre les permis», affirme la responsable de l’agence. Les expatriés constituent l’autre catégorie intéressée par ce permis. Il s’agit principalement d’élèves originaires de pays qui n’ont presque pas de voitures manuelles, comme les États-Unis.

Prix à la hausse

Le changement de législation pourrait également induire de coûteux investissements pour les autos-écoles. S’il y a davantage d’élèves qui optent pour l’automatique, il faudra en effet que les professionnels achètent de nouveaux véhicules. «Les grosses autos-écoles, déjà équipées, n’ont pas ce problème, mais ce sera surtout pour les plus petites structures que ce sera difficile, car peu font déjà de l’automatique. Ces moniteurs vont exploser leurs charges», craint Daniel Gueissat. Ces véhicules sont également plus chers à l’achat car généralement plus modernes. Il faut aussi que les moniteurs fassent transformer les voitures pour qu’elles soient équipées de doubles pédales.

La Fédération romande des écoles de conduite (FREC) partage les inquiétudes de ses membres. Elle craint que ce soient les élèves qui pâtissent de cette nouvelle législation. «Le prix des leçons devrait augmenter, au final, car ces changements vont avoir une incidence sur les finances des autos-écoles», alerte Jean-Bernard Chassot, directeur de la FREC. Il rappelle que sa profession s’était exprimée contre ces changements. «Nous étions contre ces modifications mais nous n’avons pas été entendus», critique le responsable.

Pour l'Office fédéral des routes (OFROU), la préoccupation première à cette modification était la sécurité et non pas les moniteurs d'auto-école. La Confédération voulait aussi s'adapter à son temps et aux nouveaux véhicules qui sont toujours plus automatisés. «Les autos-écoles ont été consultées et elles ont pu s'exprimer au cours de la table ronde. Nous comprenons leurs craintes concernant leur chiffre d'affaires mais notre priorité était la sécurité routière et le bon apprentissage de la conduite, justifie Guido Bielmann, porte-parole de l'OFROU. Les véhicules actuels ont de nouvelles assistances auxquelles il faut s'adapter lorsqu'on change de voiture. Le changement de vitesses est un détail parmi d'autres.»