Les chantiers de l'Etat reprennent lundi à Genève

A Genève, les chantiers de l'Etat vont reprendre progressivement à partir de lundi. Les projets d'importance stratégique seront privilégiés tels que la route des Nations, le prolongement du tram de Bernex ou la requalification de la route de Suisse à Versoix ou la plage des Eaux-Vives.

«Nous avons établi une liste de priorités: les chantiers de la route des Nations, du prolongement du tram de Bernex vont notamment pouvoir reprendre», a déclaré jeudi Serge Dal Busco, ministre en charge des Infrastructures, lors du point presse du Conseil d'Etat.

Certains délais ne pourront être tenus. L'inauguration du tram de Bernex ne sera pas possible en décembre, a-t-il ajouté. La route des Nations, qui devait être achevée à l'automne 2022, le sera plutôt au printemps 2023, tout comme la ligne de tram entre la place des Nations et le Grand-Saconnex, estime le conseiller d'Etat. Prévue en mai, l'ouverture de la plage des Eaux-Vives est aussi repoussée.

L'Etat a une responsabilité toute particulière dans ces chantiers: «Il y aura des contrôles très serrés, pour assurer l'exemplarité et le strict respect des règles sanitaires», a-t-il averti.

Pas d'oraux, ni de promotions

Autre décision du gouvernement, la reprise du préscolaire en deux phases. «Dès le 27 avril, ce sera prioritairement pour les parents qui travaillent, qui sont dans le besoin. A partir du 11 mai, l'ouverture sera pleine et complète», a indiqué la conseillère d'Etat Anne Emery-Torracinta.

Pour cette reprise dans les crèches - qui n'ont jamais été complètement fermées - un plan de protection a été validé par le médecin cantonal. Il permettra notamment de maintenir la distance entre adultes et de préciser le taux d'encadrement, a poursuivi la cheffe du Département de l'instruction publique.

A Genève également, les examens oraux de maturité seront annulés. En ce qui concerne les écrits, c'est le Conseil fédéral seul qui décide, a rappelé la ministre. Elle a encore annoncé que les promotions, fêtes des écoles, cérémonies devaient «malheureusement» être supprimées pour des raisons sanitaires.

Guichets rouverts

Dès lundi, les guichets de l'administration cantonale dont l'ouverture avait été suspendue en raison de la pandémie peuvent rouvrir petit à petit. Notamment l'Office cantonal des véhicules qui a pu assurer un grand nombre de prestations en ligne, mais pas les expertises techniques qui vont reprendre le 27 avril.

Afin de limiter le risque de devoir gérer un afflux trop important de clientèle, les usagers sont invités à privilégier les démarches administratives en ligne, par téléphone ou par courrier. Ceci est valable pour toute l'économie, a relevé M.Dal Busco. Les guichets de l'administration communale pourront eux aussi progressivement rouvrir dès le 27 avril.

Offre de transports élargie

Pour retourner au travail, les transports en commun sont nécessaires. Si la marge des cantons est réduite, l'objectif du gouvernement genevois est d'avoir pour le 11 mai l'offre la plus abondante possible. Cela vaut pour les TPG et le Léman Express, a indiqué le chef des Infrastructures.

Beaucoup d'incertitudes demeurent, a-t-il concédé. D'ici mercredi, un plan de protection doit être élaboré à l'échelle du pays. Le canton travaille également à d'autres pistes, à la façon de favoriser le vélo et la marche. Au niveau du stationnement, les contrôles qui avaient été suspendus vont reprendre progressivement.

Séance dans les communes

Enfin, le gouvernement a annoncé la reprise des activités municipales suspendues. Dès lundi, les communes pourront choisir selon quel mode leur conseil municipal tient séance, à savoir en présentiel ou par vidéoconférence, a annoncé Thierry Apothéloz, en charge de la cohésion sociale.

Ce deuxième mode devrait être privilégié et devient impératif dès lors que l'exécutif en fait la demande ou un cinquième des membres du conseil municipal. Ces décisions sont en vigueur jusqu'au 31 mai 2020. L'accès au public sera proscrit, mais les séances devraient pouvoir être suivies en streaming.

Le conseiller d'Etat a encore rappelé aux personnes qui font appel aux prestations d'aide sociale à cause de la crise sanitaire du Covid-19 qu'elles ne subiront pas de préjudice en ce qui concerne l'obtention ou le renouvellement de leur titre de séjour. (ats/nxp)