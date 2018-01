Les chasseurs ont abattu un nombre de cerfs record

Les autorités grisonnes parlent de «succès» contre leur surpopulation. Pour atteindre le but fixé par l'office cantonal de la chasse, la traque a dû être prolongée jusqu'en décembre. Le nombre de cerfs abattus est finalement le plus élevé jamais atteint. Concernant les chevreuils, il s'agit du deuxième plus élevé.

Sans l'intervention des 1919 chasseurs sollicités, un nombre «bien trop élevé» d'animaux sauvages devrait se partager des ressources alimentaires trop limitées dans les paysages enneigés, écrit mardi l'office cantonal de la chasse. Selon les autorités, la chasse donne à chaque animal sauvage restant de meilleures chances de survie durant l'hiver. (ats/nxp)