Les clients des restaurants ne seront pas obligés de s’identifier

À peine dévoilé, le «concept de protection» en vue de la réouverture de certains restaurants lundi prochain n’est déjà plus complètement d'actualité. La faîtière GastroSuisse l’a annoncé à ses membres ce jeudi par un communiqué interne: «Le client n’est pas obligé de donner ses coordonnées. Il peut décider volontairement s’il veut le faire.»

Les restaurateurs ne devront ainsi que «rendre possible» l’enregistrement des noms et numéros de portable de leur clientèle. Des données personnelles de «traçage» qui seront conservées durant deux semaines.

Un revirement applaudi sur Facebook par le président de GastroVaud et député Gilles Meystre, qui salue «un travail de persuasion» de sa branche «sur l’impraticabilité d’une règle absurde», dans le cadre d’une réunion avec le conseiller fédéral Alain Berset. «La preuve que quand il y a une volonté (de simplifier la vie de nos membres) et de garantir la liberté de nos clients, on trouve un chemin!»

Préposé fédéral à la protection des données, Adrian Lobsiger indique ce vendredi dans les colonnes du «Temps» qu’une telle contrainte n’aurait pas été «heureuse», et aurait nécessité la création d’une base légale au niveau fédéral. Ce qui aurait été dans les prérogatives du Conseil fédéral dans le contexte actuel de droit d’urgence.