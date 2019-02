Les communes de Bagnes et de Vollèges fusionnent

Les citoyens de Bagnes (VS) et de Vollèges (VS) ont plébiscité dimanche la fusion des deux communes à une majorité de plus de deux tiers. Dès le 1er janvier 2021, la nouvelle commune de près de 10'000 habitants prendra le nom de Val de Bagnes.

L'électorat des deux communes s'est montré unanime dans son vote. A Bagnes, le projet a été accepté par 69,5% des votants. A Vollèges, ils ont été 68,8% à glisser un oui dans l'urne, communiquent dimanche les deux communes. La différence tient dans la participation qui a atteint 80% à Vollèges et 57% à Bagnes.

Les deux communes collaborent depuis de nombreuses années dans différents domaines. Le projet de fusion a été mis sur les rails en 2015. Les exécutifs communaux souhaitent, avec cette fusion, donner à la nouvelle entité un poids qu'elle n'a pas aujourd'hui.

La nouvelle commune comptera près de 10'000 habitants. A Bagnes, commune sur laquelle est située la station de Verbier, la population approche les 8000 habitants. Ils sont un peu plus de 2000 à Vollèges. La future commune espère que sa présence auprès des autorités cantonales sorte renforcée de cette fusion.

Les populations des deux communes seront encore appelées aux urnes pour l'approbation du contrat de fusion. Ce scrutin sera organisé durant le deuxième trimestre de l'année, précise le communiqué. (ats/nxp)