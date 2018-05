Les contrôleurs CFF font rarement des faveurs

Dans les trains, certains passagers en situation délicate ont parfois plus de veine que d’autres. Exemple dans un ICN circulant de Lausanne à Bienne un samedi après-midi. Des jeunes qui discutent tranquillement se font contrôler. L’un d’entre eux n’a pas de billet. «J’ai complètement oublié, j’allais venir vers vous pour vous le signaler!» assure-t-il à l’agente CFF. «Ça ira pour cette fois», répond la femme en rouge et noir. Elle lui inflige une surtaxe de 10 francs au lieu des 90 francs prévus. Assis juste à côté, un couple aura moins de chance. L’homme a acheté les deux allers simples sur son application mobile CFF. Problème: son amie n’a pas sur elle sa carte SwissPass prouvant qu’elle possède le demi-tarif. Elle a beau ouvrir à son tour l’appli de son téléphone et cliquer sur l’onglet Carte SwissPass où figurent son numéro de client et son code postal, la contrôleuse est intransigeante: elle doit vérifier elle-même dans le système et il en coûtera 5 francs. Le couple proteste, demande pourquoi ils n’ont pas droit eux aussi à sa clémence. «Dans ce cas-là, ce n’est pas possible», rétorque sèchement la poinçonneuse. Pourquoi? «Je n’ai pas à vous expliquer comment je fais mon travail.»

Au cas par cas

Y a-t-il des cas où les contrôleurs sont autorisés à faire preuve d’indulgence et d’autres non? Nous avons posé la question aux CFF, mais ils se sont montrés plutôt avares en informations. «En principe, le personnel est plutôt «coulant» avec les clients lors de ruptures de connexion ou de dysfonctionnements techniques, répond par e-mail le porte-parole Jean-Philippe Schmidt. Chaque situation est considérée individuellement par notre personnel.» Un agent de train a accepté de nous en dire plus sous couvert de l’anonymat. Il y a d’abord ce qu’indique le règlement. Un voyageur possédant l’abonnement général ou le demi-tarif qui n’a pas acheté son billet en ligne via son compte SwissPass et qui a oublié sa carte doit payer 5 francs de «frais de clarification». Il prévoit aussi une amende de 90 francs pour les passagers sans titre de transport valable, sauf s’ils s’annoncent immédiatement au personnel après être montés à bord – typiquement parce qu’ils n’ont pas eu le temps d’acheter un billet. Dans ce cas, le supplément passe à 10 francs. «En principe, les exceptions ne sont pas autorisées», explique le contrôleur. En principe. Car en pratique elles sont possibles. Une directive interne donnée «de bouche à oreille» décrit même précisément les situations dans lesquelles il est permis de faire preuve de «coulance», comme on dit dans le jargon de l’entreprise. «En général, confie notre source, nous sommes tolérants avec les touristes étrangers de passage en Suisse qui ne connaissent pas le système et avec les personnes qui ne prennent quasiment pas le train et qui n’ont pas encore intégré le fait qu’elles ne pouvaient plus acheter leur billet à bord. Cela permet de déjouer plein de situations.»

Le doute prime

Identifier les touristes est relativement aisé. Les bagages et la langue parlent d’eux-mêmes. Pour le reste, chaque contrôleur a ses petites techniques. «C’est extrêmement basé sur l’observation. Chez moi, c’est assez naturel, j’ai de la chance. Je repère rapidement si la personne bégaie ou ne connaît pas le système.» En cas de doute, le tarif maximal est toujours appliqué. Les exceptions sont «extrêmement rares», précise l’agent de train. Lui-même en fait une à deux par semaine, la plupart du temps sur les grandes lignes. «Les contrôles sont plus sporadiques dans les régionaux et les gens en profitent un peu, donc je suis plus strict.» En revanche, comme il officie souvent sur les mêmes lignes régionales, il rencontre régulièrement les mêmes personnes. Quand il sait qu’elles possèdent l’abonnement, il ne leur inflige pas toujours les 5 francs de taxe en cas d’oubli. Et que pense notre interlocuteur de l’exemple de ce jeune homme à qui sa collègue a fait une fleur? «Personnellement, dans un cas comme celui-ci, je mets l’amende de 90 francs, car je doute qu’il prévoyait vraiment d’aller vers elle. Il est néanmoins difficile d’évaluer la bonne foi des usagers. Mais nous ne fonctionnons pas à la tête du client.» (24 heures)