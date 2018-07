Les dépendances ont leur traitement stationnaire

Ce premier service stationnaire de traitement des addictions comportementales est installé à la Clinique psychiatrique universitaire (UPK) de Bâle-Ville. En 2010 déjà, l'UPK a mis en place un service ambulatoire. Durant le premier semestre de cette année, 102 personnes ont suivi une thérapie ambulatoire.

Le service stationnaire est destiné aux cas les plus graves de dépendances comportementales, a indiqué vendredi l'UPK. Il est ouvert depuis le début du mois de juillet et dispose de douze places. Une thérapie dure en moyenne six semaines. La plupart des patients sont accros au jeu ou dépendant à internet ou à l'ordinateur.

Dans le seul canton de Bâle-Ville, plusieurs milliers de personnes souffrent d'addictions comportementales, selon l'UPK. Environ 1% de la population est accro au jeu, 2% à internet, 3% au sexe et 5% souffre de manie compulsive d'achat, selon les estimations les plus prudentes. (ats/nxp)