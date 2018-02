Les élus attendent les propositions des jeunes

Pour la deuxième année consécutive, les jeunes vivant en Suisse peuvent proposer des idées de réforme aux élus fédéraux en espérant les voir débattues sous la Coupole. Les treize benjamins du Parlement donneront une chance aux meilleures propositions.

Le projet de la Fédération suisse des parlements des jeunes (FSPJ), intitulé «Change la Suisse», avait recueilli plus de 700 idées des 14-25 ans l'an dernier, dont onze reprises par des élus fédéraux. Parmi elles, le postulat déposé par le conseiller aux Etats Damian Müller (PLR/LU) sur les opportunités du «civic tech», que le Conseil fédéral a déjà recommandé d'accepter.

Les jeunes peuvent soumettre leurs propositions entre le 19 février et le 25 mars par carte postale ou sur la plate-forme www.engage.ch, précise lundi la FSPJ dans un communiqué. Outre Damian Müller, les conseillers nationaux Lukas Reimann (UDC/SG), Cédric Wermuth (PS/AG), Lisa Mazzone (Verts/GE) et Marco Romano (PDC/TI) comptent parmi les plus jeunes du Parlement.

