Les élus se déchirent sur le sponsoring de Philip Morris

Un partenariat contraire à un accord signé en 2011

La polémique sur les accointances entre l’industrie du tabac et la Suisse éclate alors que doit être publié en fin de semaine le rapport 2019 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur l’épidémie mondiale de tabagisme. Ce qui ne tombe pas très bien pour Ignazio Cassis. Les chiffres contenus dans le document de 200 pages présenté lundi à Genève sont sous embargo jusqu’à vendredi, jour de leur présentation officielle à Rio de Janeiro, au Brésil. Mais sans trahir de grand secret, on peut d’ores et déjà écrire que la Suisse ne figurera pas, cette fois encore, parmi les bons élèves de la lutte contre le tabagisme. Le financement du pavillon suisse à l’exposition universelle de Dubaï par Philip Morris n’a donc pas fini de faire des vagues et d’écorner l’image de la Confédération au sein des instances multilatérales de la Genève internationale qu’elle s’emploie à défendre. La contradiction fait d’autant plus mal que le partenariat noué avec le cigarettier à Dubaï viole une règle adoptée en 2011 et que la Suisse ne pouvait ignorer. Le Bureau international des expositions (BIE), qui organise l’exposition universelle 2020, a signé un accord avec l’OMS pour que les industriels du tabac ne puissent pas se greffer sur cet événement pour promouvoir leurs produits. «Leur présence a été prohibée, souligne le Dr Vinayak Prasad, gestionnaire de programme au sein de l’Unité de lutte antitabac de l’OMS. L’accord a été signé en septembre 2011, après l’exposition universelle de Shanghai.» L’OMS a fait savoir qu’elle comptait faire respecter cette règle, qui engage tous les participants.



Vendredi dernier, Margaret Harris, porte-parole de l’OMS, a déjà procédé à une mise au point après la diffusion d’un courrier de l’ancien directeur général de l’ONU à Genève, Michael Møller, appelant à une approche «plus nuancée» que celle de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac imposant «d’exclure totalement l’industrie du tabac de tout contact avec le système des Nations Unies». «Il existe un conflit fondamental et irréconciliable entre les intérêts de l’industrie du tabac et les intérêts de la politique de santé publique», a-t-elle rappelé, soulignant que les cigarettiers n’avaient eu de cesse, ces dernières années, d’essayer d’infléchir les positions des gouvernements et de l’OMS.



Alain Jourdan