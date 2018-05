Les entrepreneurs contre les accords illégaux

La Société Suisse des Entrepreneurs (SSE) condamne les ententes illégales en matière de prix, de quantités et de territoire. Ce genre de pratique, sanctionnée récemment par la COMCO dans les Grisons, est contraire au droit de la concurrence. La SSE va élaborer des recommandations.

Elle entend notamment développer des instruments et des recommandations de bonnes pratiques dans le secteur de la construction et, plus largement, pour toutes les organisations partenaires, a indiqué vendredi la SSE dans un communiqué. Les délégués ont réaffirmé leur attachement à une concurrence libre et équitable lors de leur assemblée jeudi à Olten (AG).

Les principes directeurs de ces recommandations ont déjà été adoptés l'automne dernier, mais le sujet est revenu sur la table après les révélations sur l'existence d'un cartel dans les Grisons. La Commission de la concurrence a sanctionné plusieurs entreprises de construction qui avaient manipulé les adjudications dans le génie civil et la construction en Basse-Engadine.

Les irrégularités ont été commises de 1997 à 2012. Les amendes se montent au total à 7,5 millions de francs. L'une des six entreprises grisonnes sanctionnées a fait recours devant le Tribunal administratif fédéral. (ats/nxp)