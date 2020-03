Les entreprises peuvent solliciter des crédits dès jeudi

Les entreprises pourront solliciter les crédits cautionnés par la Confédération dès jeudi. Le Conseil fédéral a adopté mercredi l'ordonnance visant à aider les PME en matière de liquidités. Un montant de 20 milliards de francs d'aide est prévu pour le programme gouvernemental.

Les entreprises concernées pourront solliciter auprès de leur banque des crédits de transition à hauteur de 10% maximum de leur chiffre d'affaires annuel, jusqu?à un montant maximum de 20 millions de francs. Pour ce faire, elles devront répondre à certains critères minimaux, et déclarer notamment qu'elles subissent de substantielles pertes de chiffre d'affaires en raison de la pandémie de coronavirus.

Les crédits seront versés rapidement et de manière non bureaucratique jusqu?à un montant de 500'000 francs. Ils seront garantis à 100% par la Confédération et leur taux d?intérêt sera nul. La demande de crédit sera disponible sur le site web covid19.easygov.swiss dès jeudi.

Les crédits de transition dont le montant dépasse 500'000 francs seront garantis à 85% par la Confédération. La banque créancière participera au crédit à raison de 15%. Étant donné que ces crédits pourront atteindre 20 millions par entreprise, ils exigeront un examen plus approfondi de la part des banques.

Intérêt de 0,5%

Le taux d?intérêt de ces crédits s'élève actuellement à 0,5% sur les prêts garantis par la Confédération. Les entreprises dont le chiffre d?affaires est supérieur à 500 millions de francs ne bénéficieront pas de ce programme.

Comme de nombreuses PME ne disposent que d'un compte auprès de PostFinance, le Conseil fédéral permettra également à PostFinance d'accorder à ses entreprises clientes, de manière non bureaucratique, des crédits d'un montant maximum de 500'000 francs. Il ne s'agit pas d'une suppression de l'interdiction d'octroi de crédits à laquelle est soumise PostFinance, mais d?une mesure temporaire prise dans le cadre de ce programme. (ats/nxp)