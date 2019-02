Les erreurs budgétaires de la Confédération dépassent les 35 milliards

Ueli Maurer est-il un ministre des finances incapable de prévoir sérieusement les recettes et les charges de la Confédération? On pourrait le penser en découvrant les chiffres des comptes 2018. Ils affichent un boni de de 2,9 milliards alors que le budget prévoyait un solde positif de seulement 300 millions. Pour les comptes 2017, l’écart était déjà énorme.

Faire porter le chapeau de ces mauvaises prévisions au seul Ueli Maurer serait pourtant erroné. En fait, c’est le même cirque depuis des années, pour ne pas dire des décennies. Que le ministre des Finances s’appelle Eveline Widmer-Schlumpf ou Hans-Rudolf Merz ne change rien à l’affaire. En règle générale, tous les grands argentiers sous-estiment les recettes et parfois surestiment les charges. Cela leur permet de passer, au moment des comptes, pour des champions des finances publiques qui dégagent des boni spectaculaires. Cela vaut nettement mieux que de se présenter devant le public avec des chiffres rouges. Et au passage, cela permet de rembourser la dette.

Un boni de 7,2 milliards

Si l’établissement du budget n’est pas une science exacte, les écarts entre prévisions et résultats prennent des proportions énormes. Depuis les années 2000, les boni se montent à plus de 35 milliards par rapport à ce qui avait été budgété (voir notre graphique ci-dessus). 35 milliards, c’est la moitié d’un budget total annuel de la Confédération. À quand remonte l’écart record? À 2008. Le boni des comptes se montait à 7,2 milliards, ce qui représentait un écart de 6,1 milliards avec le budget.

Au Département fédéral des finances, on relativise année après année ces mauvaises estimations. «Les écarts entre budgets et comptes sont de l’ordre de 2 à 3%. C’est tout à fait acceptable», estime le porte-parole Philipp Rohr. Fait nouveau: on lâche la bride sur le plan d’économies. «Les perspectives pour les années 2020 à 2022 se sont améliorées grâce à l’évolution favorable des recettes, si bien que, selon les prévisions actuelles, aucune mesure d’économies ne sera nécessaire en 2020.» (24 heures)