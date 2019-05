Les erreurs du SECO coûtent très cher aux salariés suisses

L’Administration fédérale commet des erreurs d’appréciation sur les perspectives d’inflation. Du coup, en Suisse, l’adaptation des salaires ne compense plus la perte de pouvoir d’achat due à l’inflation, sauf pour les bénéficiaires d’augmentations individuelles.

Faut-il changer le système? Si le principe de l’indexation des salaires n’est pas remis en cause, les mauvaises estimations à répétition du SECO (Secrétariat d’État à l’économie), elles, passent de plus en plus mal. Les données sur le taux de renchérissement de la vie prévu par le SECO servent de bases aux négociations entre partenaires sociaux, à commencer par l’Union syndicale suisse et l’Union patronale suisse.

Les dernières prévisions d’inflation du SECO se sont justement avérées inférieures à la réalité pour deux exercices consécutifs: 2017 et 2018. Du coup, les salaires réels (soit le taux d’inflation observé au cours de la période sous revue, soustrait de la hausse du montant nominal de chaque rémunération) ont en moyenne fondu de 0,4% en 2018 et de 0,1% en 2017.

Ces pénalités sur le pouvoir d’achat, concernant une part appréciable de la population active du pays, peuvent certes encore être perçues comme de la roupie de sansonnet. Par les temps qui courent, de telles données ne sauraient toutefois être prises à la légère.

«Évolution alarmante»

La consommation des ménages suisses piétine en effet depuis 2016. Avec souvent des dépenses en hausse d’à peine plus de 1%, ou parfois même moins, selon plusieurs sources. Cette variable constitue pourtant un véritable «pilier conjoncturel», selon l’institut de recherche bâlois BAK Economics, ou «pilier de croissance», selon l’agence d’information financière AWP. Cette faiblesse des dépenses privées contribuera donc en première ligne à une chute de 50% de la croissance de l’économie helvétique cette année, selon les prévisions du chef économiste de la Fédération des entreprises suisses, Rudolf Minsch.

L’augmentation du PIB (produit intérieur brut) atteindrait ainsi tout juste 1,4%, contre pas plus de 1% selon les prévisions de l’École polytechnique fédérale de Zurich. Le SECO doit-il dès lors revoir ses méthodes de calcul pour anticiper l’inflation? «Les méthodes que nous utilisons sont sans cesse réévaluées et perfectionnées. D’importants facteurs entrent cependant en ligne de compte et se révèlent difficiles à anticiper. En particulier la valeur du franc par rapport à celle d’autres devises et les cours du brut. Ces données restent exposées à de fortes variations. Et cela est valable pour toutes les prévisions, pas seulement celles de la Confédération, relève Fabian Maienfisch, porte-parole du SECO. Lors de négociations sur les salaires et sur d’autres décisions, toutes les parties sont d’ailleurs conscientes que les prévisions d’inflation sont accompagnées d’une haute dose d’incertitude.»

Ce constat n’atténue guère la colère de l’Union syndicale suisse: «L’évolution des salaires s’avère alarmante en Suisse.» Le patronat s’empresse de faire valoir d’autres réalités: «Il est exact qu’une élévation du pouvoir d’achat serait profitable à l’économie. Il n’en demeure pas moins que les employeurs ne se réfèrent pas à la hausse des prix pour déterminer l’évolution des salaires, mais à des données relevant de l’économie d’entreprise. La modération dans les salaires accroît en outre la compétitivité de chaque société et protège ainsi des places de travail», indique Fredy Greuter, porte-parole de l’Union patronale suisse.

Patrons plus flexibles

Dans ce contexte, une question gagne en légitimité dans le monde du travail: aussi difficiles soient-ils, les pronostics d’inflation du SECO sont-ils vraiment neutres? «Nos prévisions sont établies en se basant sur des faits et en toute indépendance», relève Fabian Maienfisch. Un fait retient justement une attention toute particulière dans les rangs syndicaux.

«Au moment des négociations salariales de l’automne dernier, une chose était claire pour tout le monde: le retour de la hausse des prix. Différents patrons ont en outre démontré une nouvelle dureté dans les discussions. Celles-ci ont toutefois abouti à des résultats réellement favorables avec certaines branches, comme l’industrie pharmaceutique et les banques, note le chef économiste de l’Union syndicale suisse, Daniel Lampart. Dans l’ensemble, les augmentations de salaire ont quoi qu’il en soit en majorité été obtenues de façon individuelle. De sorte qu’un très grand nombre d’employés n’en tirent rien.»

«Critères opaques»

De source syndicale, il est en effet souvent admis que deux tiers des augmentations de salaires constituaient des mesures générales, valables pour tous les salariés il y a encore dix ans. Au cours des trois dernières années, seul un tiers des majorations n’aurait en revanche confirmé une telle portée. «Il est choquant que tous les travailleurs ne puissent bénéficier autant de hausses de leurs rémunérations ou que celles-ci soient accordées en fonction de critères opaques. Il n’est pas non plus admissible que seuls les préférés des chefs en profitent», estime Arno Kerst, le président de la deuxième force syndicale suisse (Syna).

Le SECO confirmait lui-même une tendance regrettable en décembre: «En termes réels, le pouvoir d’achat des salariés a fortement diminué en Suisse au cours des derniers trimestres.» Cette évolution ne favorise évidemment guère les progrès dans la cause de l’égalité des salaires entre femmes et hommes, pour un travail égal.

Syna présente d’ailleurs comme une urgence les hausses de salaires minimaux très bas, prévus dans les conventions collectives de branches avec une forte représentation féminine: la vente, la coiffure ou la restauration. (24 heures)