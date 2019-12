Les fabricants de pesticides perdent leur bras de fer sur le chlorothalonil

La décision est tombée juste à temps. Guy Parmelin et son Office fédéral de l’agriculture avaient promis d’interdire le fongicide chlorothalonil «dans le courant de l’automne», soit d'ici au 21 décembre. Un communiqué a mis fin au suspense jeudi matin, neuf jours avant la date butoir: la vente de chlorothalonil est interdite «avec effet immédiat» et son utilisation bannie en Suisse dès le 1er janvier 2020.

La pression n’avait cessé de monter ces derniers jours pour hâter cette décision très attendue. Le 4 décembre, le canton de Berne avait écrit à Guy Parmelin pour demander l’interdiction immédiate du chlorothalonil. L’Union suisse des paysans recommandait son abandon et le géant de la distribution agricole Fenaco avait renoncé à le vendre en novembre.

Plus tôt cet automne, l’Office fédéral de l’environnement et les chimistes cantonaux avaient dénoncé la présence de résidus de chlorothalonil dans les eaux souterraines et les réseaux d’eau potable de certaines communes. «L’interdiction correspond à ce qu’on attendait, c’est une bonne chose», réagit aujourd’hui le chimiste cantonal fribourgeois Claude Ramseier.

Effets néfastes



Car c’est bien par sa persistance dans l’eau et son potentiel cancérigène que le chlorothalonil pose problème. Cette molécule chimique, déjà ancienne, a été utilisée durant des décennies pour combattre des maladies fongiques comme le mildiou, la rouille ou l’oïdium dans les céréales, la vigne, voire les pelouses de golf. En se dégradant dans l’eau et le sol, elle produit des résidus appelés métabolites, dont certains contaminent les eaux souterraines qui alimentent 80% de la population suisse en eau potable. On les trouve un peu partout et dans des concentrations «jusqu'à 25 fois supérieures à l’exigence chiffrée pour pesticides dans les eaux souterraines», notait l’institut de recherche fédéral EAWAG en août dernier.

Au printemps, l’Union européenne avait identifié des métabolites du chlorothalonil comme génotoxiques, c’est-à-dire susceptible de provoquer le cancer à des doses infimes. «Le problème est que cette molécule est très soluble, ce qui permet à l’organisme de l'ingérer facilement», nous indiquait cet automne Vincent Dudler, de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire. Les autorités européennes ont aussi identifié des effets néfastes du chlorothalonil pour la faune aquatique, les amphibiens et les poissons.

La grande question, désormais, est de savoir si les fabricants de pesticides contenant du chlorothalonil vont recourir contre la décision de Berne. L’un d’entre eux, Syngenta, n’a pas réagi jeudi matin à nos demandes sur ce point. Mais cet automne, l’industriel avait remis aux autorités suisses et européennes une nouvelle étude qui démontrait selon lui la nature inoffensive du chlorothalonil et de ses métabolites.

Sur la base de cette étude, selon Syngenta, l’autorisation du chlorothalonil devait être prolongée. Mais la contre-offensive du fabricant a échoué: certains métabolites ont certes été réévalués comme inoffensifs, mais pas d'autres, ce qui a conduit l'OFAG à prononcer l'interdiction de la substance mère.

Un mois pour s’opposer



Les fabricants de produits à base de chlorothalonil – il en existe 39 autorisés en Suisse, qui sont distribués par une vingtaine d’entreprises différentes – ont désormais un mois pour s’opposer à l’interdiction. Ou un peu plus, en tenant compte des vacances de Noël. L’OFAG demande que tout recours soit privé d’effet suspensif, de sorte que l’interdiction puisse s’appliquer très vite.

En cas de recours, ce serait au Tribunal administratif fédéral de trancher. Et de dire si les produits contenant du chlorothalonil peuvent continuer à être vendus, le temps que les oppositions des fabricants soient examinées sur le fond. «La procédure de recours pourrait prendre un an ou plus», et remonter jusqu’au Tribunal fédéral, estime l’avocat zurichois Hans Maurer, un spécialiste des pesticides qui représente le WWF. Une période durant laquelle le chlorothalonil pourrait toujours être utilisé, si l'effet suspensif d'un éventuel recours est maintenu.

L'avocate Cordelia Bähr, qui défend Greenpeace dans les procédures liées aux pesticides, est toutefois optimiste. Selon elle, il y a de bonnes chances que l’effet suspensif ne s’applique pas dans le cas du chlorothalonil. Le produit pourrait alors être effectivement banni de l’agriculture suisse dès le 1er janvier.