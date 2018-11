Les familles délaissent les urnes funéraires chez les croque-morts

Les Suisses sont de plus en plus nombreux à choisir, après des obsèques en bonne et due forme, la crémation pour leurs morts. Après cette étape hautement symbolique d’incinération, les cendres reposent dans une urne qui est généralement rapatriée par les entreprises de pompes funèbres qui gèrent le processus du début à la fin.

Notre enquête montre que les mœurs ont évolué. Les familles endeuillées ne vont plus systématiquement récupérer les fameuses urnes chez les croque-morts. Elles restent ainsi stockées, parfois des années, parfois pour toujours, dans des locaux sécurisés. Étant donné que jusqu’à la fin, les cendres restent la propriété des héritiers, aucune règle ou loi ne stipule que les pompes funèbres auraient le droit de s’en «débarrasser» ou de les évacuer après une certaine période.

«Elle est morte. Point barre.»

Après le décès de sa grand-mère, Jeanine* n’a jamais répondu aux appels incessants de l’entreprise de pompes funèbres qu’elle avait engagée pour les obsèques. «Elle est morte. Point barre. J’ai fait ce qu’il fallait. Aujourd’hui, je me fiche de ses cendres et de ce qui reste de mon aïeule. Que pourrais-je bien faire d’une urne en cuivre? Il n’y a rien de plus glauque que d’exposer ça dans son salon.» Et la déposer au cimetière? «Cela coûte de l’argent et de toute manière, je ne m’y rendrais jamais. C’est dans ma tête que le souvenir reste, pas dans un petit pot plein de restes d’ossements carbonisés.»

Jeanine n’est pas la seule à réagir de la sorte. Pour Philippe Seidel, des Pompes funèbres du Léman à Vevey, c’est une sorte de déni de la part des familles. «Il ne faut surtout pas juger. C’est souvent trop difficile pour les proches. Ils sont fréquemment perdus avec les cendres, surtout lorsque le défunt n’a pas laissé de directives. Je suppose aussi que si les gens viennent chercher l’urne, c’est comme de fermer définitivement le livre. C’est compliqué à vivre psychologiquement.»

Pas de loi

Les mois passent. Les croque-morts rappellent aux familles que les cendres sont toujours à leur disposition. De plus en plus souvent, elles ne répondent même plus au téléphone. Le comble? L’entreprise a l’obligation de garder les cendres car elles sont la propriété des héritiers.

Et au niveau légal? Selon le site www.hommages.ch, qui rassemble toutes les informations liées à un décès en Suisse romande, rien en effet n’oblige à enfouir les cendres dans un cimetière. À cet égard, dans notre pays, contrairement à d’autres, il n’existe aucune prescription légale.

Si vous le souhaitez, vous êtes donc libre de les conserver à votre domicile, de les disperser ou de les enterrer dans la nature (jardin, montagne, lacs, rivières, campagne) pour autant que ce ne soit pas sur une propriété privée qui ne vous appartient pas. Un autre entrepreneur romand confirme et cite un vieil adage: «Il n’y a aucun texte qui régit quoi que ce soit. Ce qui ne se voit pas ne gêne pas… donc évitez de disperser les cendres mais enfouissez-les plutôt dans le sol, au pied d’un arbre par exemple, parce que les cendres humaines ne ressemblent pas tout à fait à du sable blanc.»

On relâche la pression

Une chose est certaine: les cendres sont irremplaçables. «Pour les protéger, mes locaux sont sous alarme en cas de tentative de vol.» Le croque-mort explique que dans sa carrière, une fois, dix-huit ans après le décès d’un homme, il a lui-même déboursé 130 francs pour déposer les cendres au jardin du souvenir, dans le columbarium de sa ville.

«Après le stress lié aux obsèques, les endeuillés ont tendance à relâcher la pression, explique le professionnel de la mort. Il y a sûrement une forme de détachement car le corps prend une autre forme. Il se transforme en un tas d’ossements. Je pense que ce n’est pas de la mauvaise volonté de la part des familles.»

Les spécialistes donnent un autre exemple des mœurs qui évoluent, même lorsque les cendres d’un défunt sont récupérées. Un cas d’école. Un grand-père meurt. Sa veuve souhaite à tout prix que les cendres de son défunt mari reposent dans une belle urne disposée dans le bureau du grand-papa. À coup sûr, les enfants ne retourneront jamais dans cette pièce. «Pour certaines personnes, il y a même une certaine peur qui s’installe face à cet objet et à ce qu’il représente… quelque chose d’assez macabre.» * Nom d’emprunt

(24 heures)