Les fonctionnaires les plus prodigues sont au DDPS

Selon une enquête du SonntagsBlick, les frais de voyage, de repas, d'hébergement et de représentation des fonctionnaires fédéraux ont atteint l'an dernier 121, 7 millions de francs cumulés. Vu les 34'800 postes à plein temps que comptait l'administration fédérale en 2016, les dépenses se montent à presque 3500 francs par fonctionnaire.

Les plus dépensiers se trouvent au Département fédéral de la défense (DDPS), avec une facture de 45,18 millions de francs. Suivent le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), avec 29,6 millions de francs, et le Département fédéral des finances (DFF), avec 18,6 millions. Les diplomates du DFAE et les représentants du Département fédéral de l'économie figurent parmi les employés fédéraux qui ont réalisé le plus de voyages, de missions économiques ou participé à des conférences internationales ou encore à des négociations.