Les fous de timbres dépenseront des fortunes pour des raretés

Faites attention lorsque vous humidifiez un timbre, votre langue touche peut-être là la fortune de vos arrière-petits-enfants! Samedi à Zurich, la maison de ventes Corinphila, référence mondiale en matière de philatélie, met aux enchères une très précieuse collection de timbres rares suisses. Prix de départ: entre 150'000 et 250'000 francs pour les pièces maîtresses.

La collection concernée est celle de l’entrepreneur allemand Erivan Haub, un milliardaire qui fut à la tête du groupe Tengelmann, l’un des plus grands détaillants allemands. L’homme, décédé en 2018 à l’âge de 85 ans, était un philatéliste passionné, en possession de l’une des collections de timbres les plus important du monde. Sur cette collection dont la vente est réalisée en trois fois, Corinphila espère réaliser un chiffre d’affaires d’un million pour 45 lots.

Les pièces phare de la collection suisse mises en vente samedi se distinguent ainsi par leur rareté. À l’instar de cette lettre estampillée par deux timbres décorés d’une colombe, le «Basler Taube», datée de 1848. Le prix de départ est fixé à 150'000 francs. «Dans le monde de la philatélie, ce timbre bâlois est assez connu, explique Antoine Clavel, associé gérant de Corinphila. Mais la présence de deux colombes sur la lettre la rend exceptionnelle.» Le pli a été posté depuis la commune rurale de Kleinhüningen à destination de la ville de Bâle. «À l’époque, un seul timbre valait uniquement pour Bâle. Deux timbres étaient nécessaires pour envoyer la lettre au-delà des murs de la ville, dans le canton. Ce type d’exemplaire est très rare car la poste coûtait alors très cher et les gens préféraient mandater un commis.»

Valeur historique

Avec le «Rayon I bleu clair», clou de la collection, le prix de départ atteint carrément 250'000 francs. Dessiné juste avant le tracé final du drapeau suisse, le timbre comprend encore des lignes de démarcation autour de la croix hélvétique. Peu de temps après, le dessin a rapidement été corrigé pour se conformer aux lignes du drapeau officiel. Mais là encore, le lot doit sa rareté à un autre facteur. «Il existe une quinzaine de «Rayon I bleu clair» dans le monde. Mais sa présence sur une lettre augmente sa valeur», explique Antoine Clavel.

Aujourd’hui, les philatélistes sont prêts à payer davantage lorsque le timbre se trouve sur une lettre. Dans les années 70 jusqu’au début des années 90, la philatélie rencontrait un succès fou. À présent, le loisir disparaît. Et les amateurs restant collectionnent désormais autrement. «Ils ont tendance à se spécialiser, précise Antoine Chavel. Ils ne cherchent plus à remplir les cases de leurs albums et à posséder toute une série, mais sont plutôt à la recherche des grandes raretés ou de pièces historiques. C’est pour cela que les timbres ont désormais plus de succès lorsqu’ils sont collés sur des lettres, car avec une destination, un affranchissement ou un correspondant, on peut raconter quelque chose de plus. Les gens sont désormais intéressés par l’aspect historique. Et il existe beaucoup de littérature en philatélie, ce qui aide beaucoup.»

La Suisse, une référence

La maison de vente attend ainsi des amateurs venus du monde entier, de Monaco à Israël, en passant par le Maroc… On le sait peu, mais la Suisse est une référence dans le monde de la philatélie. Il faut dire que si l’Angleterre est le premier pays au monde à avoir mis en circulation le tout premier timbre en 1840, la poste cantonale de Zurich est la seconde à avoir lancé ses propres timbres, en 1843. «Le timbre c’est en premier développé dans les régions économiquement dynamiques, raconte Antoine Clavel. À l’époque, en pleine révolution industrielle, le coût d’envoi d’une lettre était payé par son destinataire. En introduisant le système de timbre, les entrepreneurs pouvaient ainsi, dans un geste commercial, envoyer de la publicité.»

Le canton de Genève emboîte le pas quelques mois plus tard avec le «Doppelgenf», suivi par Bâle-Ville et son «Basler Taube», en 1845. En 1848, la toute nouvelle Constitution fédérale s’accompagne du premier timbre postal fédéral.